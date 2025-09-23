'La Promesa' sigue consolidándose como uno de los mayores éxitos de la ficción española. El gran pilar de la tarde de TVE encara la recta final de su cuarta temporada que concluirá a finales de este año. Sin embargo, los planes de RTVE garantizarán una quinta temporada con una previsión de en torno a 250 episodios más.
Así, y a falta de su aprobación definitiva, la ficción tendrá asegurada su continuidad hasta finales de 2026 o principios de 2027, es decir más de 15 meses más de emisiones. Una nueva tanda de capítulos que conllevará importantes cambios en el reparto y en las tramas, como así avanzaron María Castro y Andrea del Río recientemente: con personajes que se marcharán y otros nuevos que entrarán.
Además, la serie diaria de La 1 prepara giros importantes en torno a la herencia del marquesado y posibles cambios en los destinos de los protagonistas. Aunque el horario ha sufrido ligeros ajustes por la programación de la cadena, la ficción sigue imparable, y los seguidores podrán disfrutar de cada capítulo tanto en directo como en RTVE Play. De todo ello y mucho más hemos podido hablar con María Castro en exclusiva en el marco del South International Series Festival.
María Castro, recibes el Premio de Honor del South International Series Festival. ¿Cómo te recibe Cádiz?
MARÍA - Pues con mucho calor y con mucha efusividad y yo estoy un poco nerviosa porque un premio de honor no te lo dan todos los días entonces una piensa es que ya no me van a llamar más para trabajar porque esto se suele dar en el final de una carrera y yo me siento muy niña todavía para retirarme.
Es imposible porque estáis a tope con 'La Promesa'. Cuéntanos, porque están pasando muchas cosas últimamente.
MARÍA - Me pasa esto que de que puedes contar sin contar, pero sí os digo que pongáis el punto de mira en la señora Arcos y en lo que le va a pasar a María Fernández, porque vaya tela marinera.
Eso dijiste en el evento de RTVE y queremos que nos cuentes algo más.
MARÍA - Es que no puedo, digamos que se va a acercar a mí por algo personal, pero no puedo decir por qué. Luego lo entenderéis cuando lo veáis.
Va a haber personajes que se van a ir, otros que vienen. Además, se produce la llegada de Dieguito, que vuelve a 'La Promesa'.
MARÍA - Sí, Dieguito aparece de vez en cuando y es un chorro de energía, de aire fresco, y la verdad es que es un niño que yo creo que es actor ya desde que nació porque es que nunca se ha portado un niño mejor en un rodaje, es un niño riquísimo y da mucho gusto verlo crecer.
¿Cómo estás llevando esta vuelta, porque entiendo que habéis empezado hace poco a rodar, después de las vacaciones?
MARÍA - Tres semanas llevo rodando, ellos un poquito antes y yo tres semanas, sí, porque ha estado fuera el personaje, pero sí, tres semanas bien, o sea, muy contentos, porque no paran de pasar cosas. Es una serie, al final, que no te aburres, aunque lleves tres años, porque el guion varía muchísimo, que somos los primeros sorprendidos cuando leemos algo que no esperamos que va a pasar y el personaje nunca es lineal, entonces 'La Promesa' es casa y el ambiente de trabajo, siempre lo diré, es excepcional. Es que no hay nadie que venga a enturbiar el ambiente tan bueno que se respira en 'La Promesa'.
Hace poco se descubrió quién era la culpable de la muerte de Jana, ¿vosotros os lo esperabais?, ¿lo sabíais?
MARÍA - Lo sabíamos desde hace un poquito antes, pero también la sorpresa al leerlo fue grande. A mí me ha pasado en esta serie un montón de veces de coger un guion y de leerlo y sorprenderme y me ha pasado un montón de veces y es bonito que eso ocurra. La cabeza pensante que es Josep Cister, el que está arriba en la oficina, yo no sé qué desayuna por las mañanas, pero se le ocurren cosas inimaginables que después de tres años se podía agotar un poco esa fuente de creatividad y no, está intacta.
¿Qué crees que va a pasar con Leocadia ahora?
MARÍA - Leocadia va a dar mucho que hablar, tiene un carácter muy espectacular y mira que luego Isabel Serrano es un amor trabajando con ella, pero yo cada vez que Doña Leocadia me llama al despacho, ya me tiemblan las canillas.
Y con la señora Petra Arcos, ¿qué tal estás con ella?
MARÍA - Bueno, la señora Arcos va a ablandar un poquito ahora, por una serie de cosas que no puedo decir, pero va a ablandar un poquito.
Que tienen que ver con María Fernández, entiendo. ¿No?
MARÍA - Son historias separadas. Imagínate si es gordo lo que va a pasar que no tiene nada que ver una cosa o la otra.
¿No nos puedes desvelar nada?
MARÍA - No puedo, no puedo, porque me matan, vamos.
'La Promesa' ha sufrido en los últimos meses varios cambios de horario, ¿os vais a instalar en una hora definitiva?
MARÍA - Yo no sé porque ahí dependen decisiones internas de la cadena, que no sé lo que hacen con ella. Yo es que como no la veo en directo porque no puedo, soy de las que luego en la cama, cuando doy de mamar y todo eso, me pongo al día de lo que ha pasado, porque estoy con las niñas, las extraescolares y demás. Pero mis padres, que también son consumidores, también son los que nos ven de noche. Entonces, claro, tiene que ser algún vecino que me diga: "Me han cambiado el horario, hoy han puesto dos, hoy no la han echado". "Hay ciclismo...", pero de ya no me entero.
Se ha vuelto a retrasar unos minutos más por la llegada de 'Directo al grano' el nuevo programa de Marta Flich y Gonzalo Miró, y lo han retrasado un poquito...
MARÍA - 'La Promesa' está bastante imparable y a la gente que la veía no le importará esperar un poco más y el que no pueda se sumará a ese RTVE Play para verla después y yo creo que no va a pasar nada.
¿Qué deseo pides para doña Pía?
MARÍA - Ay que encuentre el amor, ¿no? Lo que pasa es que no es posible, porque yo cuando me contrataron me dijeron: "Que sepas que la señora Adarre viene a 'la Promesa' a sufrir. Efectivamente, lo han cumplido de pe a pa. Entonces, me gustaría que hubiese algo así como bien avenido.
¿Sabes con quién me pegas? Con el marqués...
MARÍA - ¿Te imaginas? Pero entonces Dieguito sería su cuñado e hijastro... un follón. Bueno, dale una vuelta, Josep, a ver qué encontramos ahí.
Aprovechando que la marquesa está entre rejas.
MARÍA - Creo que está por contar que mi hijo, es el verdadero heredero del marquesado. Hombre, claro, es que es el heredero. ¿No es hijo del barón? Pues La Promesa es mía.
Ahí hay una trama.
MARÍA - Hay que darle un giro ahí. Habría una nueva marquesa, hay que dar una vuelta.
