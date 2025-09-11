'La Promesa', avance próximo capítulo del jueves 11 de septiembre: La noticia que dinamita a los Luján

Ángela reaparece tras días de secuestro totalmente desorientada y vuelve a La Promesa en un estado general de debilidad. Su madre, Leocadia, descarga su rabia contra Lorenzo, responsable del falso secuestro.

La revuelta contra el marqués de Aguinaga sacude La Promesa. Adriano teme que el conflicto apenas haya comenzado, mientras Catalina minimiza el peligro. La tensión crece cuando el barón de Valladares irrumpe enfurecido para amenazar a los Luján por su última afrenta.

Simona celebra con Enora su reconciliación con Toño; y Vera, pese a su alegría por ella, se siente afligida por no poder conseguir lo mismo con su familia. Petra exige a Cristóbal represalias tras el accidente que tuvo en los jardines y Ricardo se rebela contra el abuso de poder de Cristóbal, quien le recuerda, cínicamente, que siempre puede marcharse cuando quiera.

Manuel, Enora y Toño se embarcan con ilusión en su nuevo proyecto, desmarcándose del pasado. Pero Manuel recibe un duro ultimátum de Alonso: debe retractarse con Leocadia y honrar su compromiso con su empresa.

Avance de 'La Promesa', capítulo del jueves 11 de septiembre

Alonso cree que aún hay esperanza para arreglar las cosas entre Manuel y Leocadia. El marqués insiste en intentar que su hijo dé marcha atrás.

Ya no hay vuelta atrás en lo que le hizo Catalina al barón de Valladares: una noticia en el periódico apunta hacia ella como instigadora de unas revueltas y eso pone en jaque a los Luján. Catalina tiene que terminar confesando su venganza contra el barón de Valladares y esto desata una tormenta en la familia.

Santos pincha a María Fernández para sonsacarle sobre su comportamiento en la verbena de Luján. Lope busca un acercamiento con Vera, pero se lleva un revés cuando la doncella se harta de que esté siempre encima de ella.

A Pía no le queda otra que traer a Dieguito a La Promesa; lo que no se espera es que Cristóbal la abronque por ello.