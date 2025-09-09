El creador de 'La Promesa' avisa de lo que se avecina en la serie en las semanas del 8 al 19 de septiembre

Después de casi seis meses de enigmas, 'La Promesa' nos descubrió qué sucedió verdaderamente la noche en la que Jana Expósito (Ana Garcés) fue tiroteada y quién fue la asesina. Fue una tarde de emociones muy fuertes para los espectadores del serial de TVE y, sin duda, se reabrieron heridas que aún no han cicatrizado, pues esa muerte del personaje de Jana levantó muchas ampollas y parte del público todavía no se ha recuperado.

En el capítulo 670 de 'La Promesa', y por medio de un flashback, vimos cómo Leocadia se presentó en la alcoba de Jana en la noche previa a su viaje a Luján para denunciar ante las autoridades que Cruz mató a su madre y al señorito Tomás.

"He venido a impedírtelo. Cruz me debe una vida y mi único objetivo es cobrármela", le dijo Leocadia a una Jana desconcertada que empezaba a entender que había cometido el gran error de confiar en ella. "Tú solo has sido un mero peón en una partida de reinas", le confesó, es decir, Leocadia simplemente la utilizó como herramienta para vengarse de la marquesa.

Además, antes de dispararle, Leocadia le reveló a Jana todos los cadáveres que llevaba a su espalda: ella mató a Carmen, la primera mujer de Alonso, por orden de Cruz; también ha reconocido que fue ella quien asesinó a su madre Dolores y la autora del robo de su hermano Curro. Toda esta información paralizó a Jana y fue incapaz de zafarse del disparo.

A continuación, también se desentrañó que Leocadia fue la responsable del envenenamiento que provocó el repentino empeoramiento de salud de Jana cuando parecía evolucionar favorablemente. La señora Figueroa echó el veneno en el agua que María Fernández llevó a la habitación de la joven para hidratarla. Con todo, quedaba resuelto así el mayor misterio de 'La Promesa'.

Y para crear evento sobre el episodio de este lunes, los programas de La 1 estuvieron cebando la emisión de 'La Promesa' con esa verdad sobre el crimen de Jana que supuso la polémica salida de la actriz Ana Garcés. Entre ellos, 'Mañaneros 360', donde intervino Josep Cister Rubio, el creador, avisando a los promisers de muchas sorpresas.

"Os vais a sorprender. El capítulo de hoy va a gustar mucho a los espectadores, es un capitulazo, y lo que viene después es importante. Ojo a lo que viene esta semana y la que viene, que va a enganchar a mucha gente", advertía encarecidamente el ideólogo de todo lo que acontece en 'La Promesa'. ¿De qué se tratará? Lo que está claro es que todos los fans han de permanecer muy pendientes a las semanas del 8 al 19 de de septiembre.