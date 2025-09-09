'La Promesa', avance del capitulo del miércoles 10 de septiembre con un giro en el secuestro de Ángela

Adriano teme las posibles represalias que el barón de Valladares pueda tomar después de que Catalina le haya confesado su imprudencia llevando estiércol a su palacio. Las consecuencias no tardan en llegar a La Promesa, aunque no como todos pensaban.

Tras escuchar el relato de lo que ocurrió en el pasado con su padre y el marido de Candela, Toño se reconcilia definitivamente con Simona, algo que enorgullece profundamente a Enora. Y Santos aprovecha la mínima ocasión para humillar a Ricardo con el visto bueno de Cristóbal.

María Fernández, con resaca, apenas recuerda nada de su desenfrenada noche de juerga, pero Teresa y Samuel le explican en qué vergonzosas condiciones llegó a La Promesa. En paralelo, Petra sufre un percance en los jardines de palacio que recrudece su relación con Cristóbal.

Leocadia, inquieta por la falta de información sobre Ángela, presiona al capitán para que cumpla su palabra y le traiga de vuelto a su hija a La Promesa. Y Lorenzo insiste en que ella fue la asesina de Jana como efectivamente descubrimos en el capítulo del lunes.

Curro, por su parte, está dispuesto a denunciarlo ante el sargento Burdina para que inicie una investigación en torno al capitán de la Mata. Sin embargo, acaban llegando noticias de Ángela. Ha sido localizada.

Avance de 'La Promesa', capítulo del miércoles 10 de septiembre

Ángela reaparece tras días de secuestro totalmente desorientada y vuelve a La Promesa en un estado general de debilidad. Su madre, Leocadia, descarga su rabia contra Lorenzo, responsable del falso secuestro.

La revuelta contra el marqués de Aguinaga sacude La Promesa. Adriano teme que el conflicto apenas haya comenzado, mientras Catalina minimiza el peligro. La tensión crece cuando el barón de Valladares irrumpe enfurecido para amenazar a los Luján por su última afrenta.

Simona celebra con Enora su reconciliación con Toño; y Vera, pese a su alegría por ella, se siente afligida por no poder conseguir lo mismo con su familia. Petra exige a Cristóbal represalias tras el accidente que tuvo en los jardines y Ricardo se rebela contra el abuso de poder de Cristóbal, quien le recuerda, cínicamente, que siempre puede marcharse cuando quiera.

Manuel, Enora y Toño se embarcan con ilusión en su nuevo proyecto, desmarcándose del pasado. Pero Manuel recibe un duro ultimátum de Alonso: debe retractarse con Leocadia y honrar su compromiso con su empresa.