'La Promesa', avance capítulo del miércoles 17 de septiembre: La amenaza que fuerza a una marcha

El barón de Valladares le deja claro a Catalina que debe irse ella sola de La Promesa, sin su marido e hijos. ¡La hija del marqués se niega! Los rumores sobre el origen del levantamiento de los trabajadores de las fincas apuntan a Catalina de Luján. Esta se defiende atacando, no solo a Martina, sino al resto de la familia.

Ángela, harta de estar encerrada, pide a Leocadia que permita que un médico la vea y dictamine que está bien. Leocadia acaba accediendo a la petición de su hija. Cristóbal reconoce ante Ricardo que se la tiene guardada por haber pedido a Manuel que mediara por ellos. El antiguo mayordomo niega que fuera así.

A Samuel se le rompe el alma al ver a Pía degradada limpiando los suelos. Por su parte, Petra sigue con molestias: ya ha ido al médico y le ha dicho que tiene tortícolis. Simona y Candela se dan cuenta del mal humor de Lope e intentan indagar provocando una brutal pelea entre Vera y el lacayo, que acaba como el rosario de la aurora.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 17 de septiembre

Vera empuja a Lope y éste cae desplomado al suelo, golpeándose violentamente la cabeza y quedando inconsciente por unos momentos. La situación entre doncella y lacayo ha llegado a un punto extremo.

Catalina no piensa dar su brazo a torcer, pero eso no impide que Leocadia trate de manipularla vilmente. Vil es la forma que tiene Santos de encomendar a Ricardo los trabajos más duros. Es Pía quien trata de interceder apelando al lado emocional de Cristóbal. Emociones contenidas son las que mantienen Lope y Vera tras su ruptura. La doncella tiene gestos feos también con sus compañeros.

Manuel y sus ayudantes dan sus primeros pasos con la nueva empresa, decidiendo qué será finalmente lo primero que diseñen. Mientras, la ambición del barón de Valladares no tiene fin y por eso cruza una línea roja en sus presiones a Catalina para que abandone La Promesa: amenazar la seguridad de sus hijos. La hija del marqués, rota de miedo y rabia, contemplará marcharse.