La película participada por RTVE y Netflix que llega este fin de semana y aspira a ser la cinta del año

Una nueva genialidad del cineasta Alejandro Amenábar aterriza en las salas de cine este viernes, 12 de septiembre. Hablamos de 'El Cautivo', una ambiciosa película de época que versa sobre la figura del escritor Miguel de Cervantes, una de las grandes instituciones de nuestra literatura nacional.

Está protagonizada por Julio Peña, que interpreta a Cervantes, y el actor italiano Alessandro Borghi como el Bajá de Argel, un veneciano convertido al islam que es su captor. Ambos encabezan un reparto que completan Miguel Rellán, Fernando Tejero, Luis Callejo, José Manuel Poga, Roberto Álamo, Albert Salazar, Juanma Muniagurria, César Sarachu, Jorge Asín, Mohamed Said, Walid Charaf y la debutante Luna Berroa.

'El Cautivo' se ambienta en el año 1575. Sinopsis: El joven soldado Miguel de Cervantes es capturado en alta mar por corsarios árabes y llevado a Argel como rehén. Consciente de que allí le espera una cruel muerte si su familia no paga pronto su rescate, Miguel encontrará refugio en su pasión por contar historias.

Sus fascinantes relatos devuelven la esperanza a sus compañeros de prisión y acaban por llamar la atención de Hasán, el misterioso y temido Bajá de Argel, con el que comienza a desarrollar una extraña afinidad que acaba en una incipiente relación homosexual. Mientras los conflictos crecen entre sus compañeros, Miguel, llevado por su inquebrantable optimismo, comenzará a idear un arriesgado plan de fuga.

Con este largometraje, Alejandro Amenábar ha pretendido "entrar en la cabeza y el corazón de uno de los mayores talentos de la literatura" y su trabajo "ha acabado convirtiéndose en la tarea más intensa y personal de mi carrera". Con 'El Cautivo', el mundo conocerá la historia que Cervantes nunca quiso contar, la más increíble: la suya.

"Deseo que la gente conozca a Miguel de Cervantes tanto como creo conocerlo yo ahora. Y que haga un viaje en el tiempo para verse allí, entre corsarios, cautivos, renegados, amigos y enemigos... observando y escuchando a aquel hombre fascinante que ni siquiera sabía aún que era un genio", declaraba recientemente el director de cine.

'El Cautivo' es una coproducción hispano-italiana que corre a cargo de Mod Producciones, Himenóptero, Misent Producciones, Mod Pictures y Propaganda Italia, y que cuenta además con la participación de Netflix y RTVE en su colaboración con la cultura europea. "Para pagar esta película han hecho falta muchas instituciones", dijo Amenábar en su entrevista en 'La Revuelta', dando cuenta del gran presupuesto que ha requerido la película.

Este largometraje, que aspira a ser la cinta del año y llevarse varias nominaciones a los Goya, se ha grabado en los estudios Ciudad de la luz de Alicante y en distintas localizaciones como el Castillo de Santa Bárbara (Alicante), Santa Pola o el majestuoso Alcázar de Sevilla.

Tráiler de 'El Cautivo'