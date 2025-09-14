La Academia de 'Operación Triunfo' está a punto de abrir de nuevo sus puertas. Será este lunes 15 de septiembre cuando Prime Video estrene una nueva edición del reality musical a las 22 horas. Sin embargo, el extremismo de algunos fanáticos ha empañado la ilusión de quienes sí aguardan con ganas que arranque el programa, que estará nuevamente presentado por Chenoa.

En la gala 0 de este lunes, los 18 concursantes seleccionados en los castings lucharán por hacerse con una de las 16 plazas oficiales y poder así entrar en la Academia. Sin embargo, desde hace unos días ya conocemos a los jóvenes aspirantes, ya que el pasado viernes, Prime Video presentó a los concursantes de 'Operación Triunfo' en dos capítulos titulados 'OT25: Los elegidos'.

Desde ese momento, las redes sociales se llenaron de ataques hacia algunos de los futuros triunfitos, incluso han llegado a lanzar mensajes de odio a la dirección del formato. Este domingo, cuando quedan poco más de 24 horas para que de comienzo la nueva edición de 'OT', el director de Getsmusic, Tinet Rubira, ha mostrado los ataques e insultos que está recibiendo.

Una de las aspirantes de 'Operación Triunfo' abandona las redes ante los ataques recibidos

"Tinet, eres un bujarrón y ya tienes tu harén. El 80% de los chicos (seleccionados) son gays. No hay heteros que canten bien. Se te ve mucho el plumero. Das asco", le ha escrito un usuario de X al creador de 'Operación Triunfo'. Un comentario absolutamente deleznable.

"¡Y aún no hemos empezado las galas! ¡La que nos espera! Ladran, luego cabalgamos", ha reaccionado, educadamente, Tinet Rubira. Aunque tanto él como Noemí Galera y el resto de profesionales que están al frente del programa ya están acostumbrados a este tipo de mensajes. No así los futuros concursantes. De hecho, una de ellas, Cristina Sánchez, ha decidido desactivar su cuenta personal de X ante los duros ataques que está recibiendo.

Otros han llegado a criticar el físico de los aspirantes, e incluso hay quien asegura haber tenido relaciones con algunos de ellos. Acusaciones muy graves que pueden desestabilizar a los jóvenes a unas horas de debutar en el escenario de 'Operación Triunfo', ya que cabe recordar que, hasta que entren en la Academia, siguen teniendo acceso a los móviles.

