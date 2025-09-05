La nueva temporada llega con 6 películas de estreno este finde en Netflix, Movistar o Prime Video del 5 a 7 de septiembre

El verano poco a poco va quedando atrás. Aunque el tiempo sigue siendo bueno, el calor poco a poco va desapareciendo y da paso a esa brisa fresca que nos deja, por fin, dormir por las noches. En las salas de cine hay estrenos como 'Expediente Warren', pero las plataformas de streaming no se quedan atrás y también apuestan por nuevos títulos que nos sirven para hacer un finde de maratón. Netflix, Prime Video, Disney Plus o Filmin tienen propuestas perfectas y diferentes para que podamos disfrutar todos.

El primero de los estrenos destacados es ‘Ballerina’, el spinoff de John Wick con Ana de Armas de protagonista absoluta. Y sí, dando bien de mamporros. También tenemos la llegada de ‘Lilo & Stitch’, la película más taquillera del año, a Disney Plus. ¿Tenéis ganas de reencontraros con el alien más mono y destructivo que puede haber? Si preferís algo más romántico y calmado, ahí está la opción de ‘La quinta portuguesa’, una co-producción hispano-portuguesa con Manolo Solo de protagonista. ¡Y ojo al nuevo true crime de Netflix ‘Número desconocido: Falsa identidad en el instituto’, que ya está arrasando en visualizaciones y redes sociales!

Ballerina

Sinopsis: Eve Macarro es una asesina entrenada por la Ruska Roma desde su infancia, la misma organización criminal encargada del adiestramiento de John Wick. En esta violenta historia de venganza, Eve intentará por todos los medios averiguar quién está detrás del asesinato de su padre. En su lucha por conocer la verdad, tendrá que atenerse a las normas de la Alta Mesa y, por supuesto, a las del Hotel Continental, donde descubrirá que existen secretos ocultos sobre su pasado.

Ana de Armas está labrándose una carrera de lo más interesante y prometedora en Hollywood. Y 'Ballerina' es una muestra más de ello. Una película de acción con la actriz de absoluta protagonista, y enmarcada en el universo John Wick. ¿Qué más se puede pedir? Ella es todo fuerza y magnetismo. La película recibió muy buenas críticas y, aunque es la segunda entrega menos taquillera de toda la saga, su historia y sus secuencias de acción convencieron a público y crítica. Aunque la promoción fue bastante escasa.

"Me apetece muchísimo controlar la narrativa de mi carrera, de las cosas que quiero hacer. No estoy cómoda solamente esperando a que me llegue el siguiente guion, conformarme porque no he trabajado en mucho tiempo y ya me toca. No quiero. Lo he hecho. Pero siento por experiencia, por la gente que conozco, que hay otras formas", explicó Ana de Armas recientemente en una entrevista para Fotogramas.

Plataforma: Prime Video

El señor de los anillos: La guerra de los Rohirrim

Sinopsis: Narra el destino de la Casa de Helm Hammerhand, el legendario Rey de Rohan. Un repentino ataque de Wulf, un astuto y despiadado señor de los Dunlending que busca venganza por la muerte de su padre, obliga a Helm y a su pueblo a hacer una última y audaz resistencia en la antigua fortaleza del Hornburg, una poderosa fortaleza que más tarde será conocida como el Abismo de Helm. Al encontrarse en una situación cada vez más desesperada, Héra, la hija de Helm, debe reunir la voluntad para liderar la resistencia contra un enemigo mortal que pretende su destrucción total.

Bajo la dirección del galardonado cineasta Kenji Kamiyama (el director de 'Blade Runner: Black Lotus' y 'Ghost in the Shell: Stand Alone Complex'), el talentoso reparto de voces en idioma original está encabezado por Brian Cox ('Succession') como Helm Hammerhand, el poderoso Rey de Rohan; Gaia Wise ('Un paseo por el bosque') como su hija Héra; y Luke Pasqualino ('Snowpiercer') como Wulf. Miranda Otto, que realizó una inolvidable y premiada interpretación en la trilogía de 'El Señor de los Anillos', repite su papel de Éowyn, doncella escudera de Rohan, que sirve de narradora de la historia.

La película no tuvo muy buenas críticas sobre todo debido a su animación que, por momentos, es bastante deficiente. La historia funciona, sí, pero no se siente parte de 'El señor de los anillos'. Le falta magia, le falta corazón. Una película hecha para sacar dinero que no satisfizo ni a los fans, ni al público en general.

Plataforma: Movistar Plus+

Lilo & Stitch

Sinopsis: Narra la historia de una niña hawaiana solitaria y un extraterrestre fugitivo que la ayuda a recomponer su rota familia.

’Lilo & Stitch’ marcó la decadencia de Disney después de su renacimiento de los 90. La película, con el tiempo, ha alcanzado un estatus de culto, y bien merecido. Pero en su momento, estrenada justo tras ‘El planeta del tesoro’ y ‘Atlantis. El Imperio perdido’, dos sonados fracasos, hizo que pasara más desapercibida que las obras maestras de la década anterior. Nadie confiaba mucho en un remake de acción real, pero ahí estaba Disney para llevarlo a buen puerto. Y aunque por el camino se dejó el color y la alegría de la obra original, consiguió cautivar a una nueva generación y, por ahora, es la película más taquillera del año.

Es verdad que hace cambios con respecto a la historia original (sobre todo en su tramo final), pero la película funciona. Y tiene momentos realmente inspirados. Llega por fin a Disney Plus y ahí espera tener una nueva vida y convertirse en uno de los títulos más vistos de la plataforma. No es para menos, porque Stitch es monísimo y Maia Kealoha es una Lilo perfecta. Eso sí, echamos de menos más música de Elvis.

Plataforma: Disney Plus

Una quinta portuguesa

Sinopsis: La desaparición de su mujer deja a Fernando, un tranquilo profesor de geografía, completamente devastado. Sin rumbo, suplanta la identidad de otro hombre como jardinero de una quinta portuguesa, donde establece una inesperada amistad con la dueña, adentrándose en una nueva vida que no le pertenece.

La nueva película de Avelina Prat (‘Vasil’), protagonizada por Manolo Solo (‘Cerrar los Ojos’) y Maria de Medeiros (‘Pulp Fiction’) se trata de una coproducción hispano-portuguesa que fue un auténtico éxito de taquilla en nuestro país con un presupuesto muy limitado. La directora encontró la inspiración para la película en una noticia: "Se trataba de la historia de un hombre que lo había dejado todo atrás, se había marchado a Venezuela y, cuando quiso volver, no podía hacerlo porque su familia lo había dado por muerto”, explicó para Filmin.

La directora destaca que Portugal, pese a su cercanía, es un país al que a menudo se le da la espalda, pero que esa proximidad geográfica resulta fundamental. Y sí, eso convierte a nuestro país vecino en un personaje más.

Plataforma: Filmin

Número desconocido: Falsa identidad en el instituto

Sinopsis: Una adolescente y su novio no paran de recibir mensajes vulgares e insultantes en el móvil. ¿Quién los envía? ¿Por qué? Este documental lleno de giros revela la impactante respuesta.

Los true crime siguen de moda. Sobre todo desde que, hace unos años, ‘A los gatos, ni tocarlos’ arrasara en Netflix. Muchos han seguido su estela pero pocos han conseguido ser virales y líderes en visualizaciones. Parece que ‘Número desconocido’ sí que va a triunfar y liderar el top de la plataforma. Dirigido por Skye Borgman, la historia sigue a Lauryn Licari, una adolescente, y su novio Owen, quienes comienzan a recibir mensajes anónimos llenos de insultos, amenazas y contenido subido de tono desde un número desconocido. Y mejor no revelar nada más porque lo interesante de este documental son sus giros continuos y su perversión absoluta. Tiene todos los ingredientes para convertirse en un auténtico título de culto. No leáis nada sobre ello antes de verlo. La experiencia será mucho mejor.

Plataforma: Netflix

Zoe, mi amiga muerta

Sinopsis: Una veterana de Afganistán mantiene una misteriosa relación con su mejor amigo del ejército, ya fallecido, y se enfrenta a su abuelo, veterano de Vietnam, en la ancestral casa familiar del lago.

“La película es, al menos como pensaba, como si supieras el final de ‘El club de la lucha’ al principio: que ella está muerta pero siempre cerca”, explicó una de sus protagonistas Natalie Morales al medio Es de Latino. El film tuvo su estreno mundial en el Festival South by Southwest en 2024, donde obtuvo el Premio del Público, y también cuenta con Sonequa Martin-Green como protagonista.

Una historia que aborda el trauma de la guerra y el duelo, y que también cuenta con Ed Harris y Morgan Freeman en el reparto. “Había un momento en que sentía que el síndrome del impostor estaba infiltrándose. Quería con todas mis fuerzas hacer justicia a los veteranos y soldados en activo que viven estas experiencias, así que hubo un momento en que dudé de mi capacidad para hacerlo. Tuve que apoyarme en Dios para que trabajara a través de mí. Fue doloroso, pero a la vez estimulante abrir mi corazón a lo que viven estos veteranos”, contó Sonequa para People.

Plataforma: SkyShowtime