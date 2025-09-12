La maniobra de Mediaset con 'La Agencia' para captar mayor público tras su discreto estreno en Telecinco

El pasado miércoles, Telecinco estrenó su nueva apuesta de ficción, 'La Agencia', la versión española de la exitosa serie francesa 'Call my agent!'. Su estreno gustó mucho a la audiencia a decir por los comentarios que se pudieron ver en redes sociales.

La serie arrancó con un 10,9% y 909.000 espectadores siendo la tercera opción de la noche del miércoles. No obstante, la ficción creada por Daniel Écija superó en 1,3 puntos la media diaria de Telecinco.

Ahora, con la intención de conquistar nuevos públicos, Mediaset ha decidido remitir el primer episodio de 'La Agencia' en dos de sus canales temáticos este fin de semana además de poderse ver en su plataforma, Mediaset Infinity.

Así, este viernes, será FDF la encargada de emitir el primer episodio de 'La Agencia' a las 22:45 horas en prime time en relevo de 'La que se avecina'. Mientras, Divinity también realizará un pase del primer capítulo el domingo a las 14:30 horas.

⭐️Vuelve a disfrutar el primer capítulo de 'La Agencia', nuestra nueva serie con Javier Gutiérrez, Marta Hazas, Manuela Velasco, Carlos Bardem y Fiorella Faltoyano. Los miércoles a las 23:00h en @telecincoes



👉Este finde en FDF y Divinity y ya disponible en Mediaset Infinity pic.twitter.com/FcENbIq07g — Mediaset España (@mediasetcom) September 12, 2025

Así es 'La Agencia'

La serie transcurre en Rebecca Talent, una de las agencias de representación artística más importantes del país, donde los cuatro agentes -Gabi (Javier Gutiérrez), Andrea (Manuela Velasco), Matías (Carlos Bardem) y Maribel (Fiorella Faltoyano)-, junto a sus asistentes y los artistas que por allí desfilan cada día, conforman un universo único, competitivo y lleno de tensiones, pero difícil de compaginar con sus complicadas circunstancias personales y familiares.

En el punto de partida de la ficción, Gabi lleva varios años casado con Andrea, pero en un momento de debilidad de ambos ocurre algo que hace saltar por los aires el matrimonio. Con la relación en paréntesis, o quizá rota, Gabi tendrá que aprender a vivir sin ella e intentar reinventarse. La aparición de Valeria (Marta Hazas), agente de la competencia y amiga de juventud de Gabi, sólo complica las cosas.

Andrés Velencoso y Goya Toledo completan el núcleo principal de personajes interpretando, respectivamente, a Asier Rojas, el ambicioso director de la agencia rival; y Victoria Solá, hermana de Gabi y esposa de Matías.

A lo largo de los capítulos, los agentes resolverán las complicadas situaciones de su día a día, propias de una profesión tan absorbente como imprevisible. Para ello tendrán que hacer malabares para satisfacer los intereses de sus representados, mantener a la agencia en lo más alto y lidiar con sus conflictos personales, que constantemente amenazan con desbordarse.

Sinopsis del primer capítulo

Tras años de relación como pareja y como socios profesionales en Rebecca Talent, Gabi y Andrea atraviesan una inesperada crisis que pone a prueba tanto su vida personal como la estabilidad de la agencia. Para colmo, el golpe llega en un momento clave para Gabi: Belén Rueda, una de sus representadas más destacadas, está a punto de conseguir el papel de su vida en una superproducción internacional dirigida por Quentin Tarantino. Pero el camino hacia Hollywood estará lleno de obstáculos, y Belén tendrá que enfrentarse a un extraordinario dilema.

Mientras tanto, Matías se ve sorprendido por la llegada de Laura (Denisse Peña), una joven decidida y llena de energía que aterriza en Madrid con la excusa de querer formar parte de la agencia. Sin embargo, detrás de su entusiasmo se esconde un motivo mucho más personal.