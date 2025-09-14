'La Agencia', avance del segundo capítulo que se emite el miércoles 17 de septiembre con un cameo estelar

El primer capítulo de 'La Agencia', la nueva serie de Telecinco en el prime time de los miércoles, nos presentó a su plantel de actores, con la colaboración especial de Belén Rueda, y nos permitió conocer mejor a cada uno de sus personajes. Algunos de ellos ya han sufrido situaciones que les han llevado a las risas y al llanto.

Es el caso de Gabi, papel interpretado por Javier Gutiérrez, que una buena mañana se despertó y se topó con una confesión de su mujer, Andrea (Manuela Velasco), que no esperaba para nada: se ha acostado con otro hombre y quiere un tiempo. De hecho, hizo las maletas y se marchó de casa.

Tras quedarse completamente descolocado y abatido, en el próximo capítulo, que Telecinco ofrecerá el miércoles, 17 de septiembre, descubrirá toda la verdad al detalle de esa infidelidad. Tras una investigación, se enterará de que su mujer está liada con el actor Jaime Lorente, que será el invitado especial del próximo episodio.

Así, comienza una nueva era para Gabi, que tendrá que lidiar con una realidad con la que convivirá día a día, pues Jaime Lorente recurrirá a los servicios de la agencia Rebecca Talent. La cosa puede acabar como el rosario de la aurora. Los celos le comerán y le pondrán al límite, capaz de hacer cualquier cosa.

Por otro lado, Matías (Carlos Bardem) continuará a la defensiva con la inesperada llegada de Laura, su hija, algo que le pilló por sorpresa y que no termina de asimilar. Es más, su fichaje por la agencia es algo que no lleva nada bien y le pone líneas rojas: "No sé qué haces en Madrid. Yo para ti soy el señor Alvarado, ¿entendido?". Ella, por su parte, continuará haciendo su trabajo a pesar de los desplantes de su padre, y conocerá a un joven, Ismael, que en la agencia confundirán con "su novio".

Todo esto inmersos en el ritmo frenético que marcan sus agendas. Porque el trabajo en Rebecca Talent nunca termina. Todos sus agentes se enfrentarán a nuevos retos. ¿Serán capaces de superarlos? A continuación, el avance del capítulo que ha compartido Telecinco: