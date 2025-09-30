Josema Yuste denuncia la factura que paga por no tapar su ideología: "No me llama nadie por lo que pienso"

Josema Yuste ha acudido este martes a 'Espejo Público' dispuesto a analizar la actualidad política sin tapujos y de paso denunciar los obstáculos que ha enfrentado en su profesión por mostrarse siempre transparente en sus opiniones. Y Susanna Griso no ha perdido la oportunidad de preguntarle si su actitud crítica con Pedro Sánchez le ha cerrado alguna que otra puerta en su profesión.

"Las injusticias, las mentiras y lo que me parece que no es de recibo ya sea a nivel político o a nivel social, humano, me da igual… Cualquier cosa que suceda que sea terrible, las matanzas en Gaza me parecen tremendas, me parece tremendo lo que ha hecho Hamás, todo lo que sea injusto, las guerras en general son absurdas", ha comenzado señalando el invitado de 'Espejo Público' sobre la condena generalizada del genocidio en Palestina.

Josema Yuste clama sentirse "desprotegido" por defender su ideología: "La profesión está muy politizada"

Tras ofrecer su análisis de la problemática, Josema Yuste ha reivindicado frente a Susanna Griso su derecho a ejercer la libertad de expresión. "Yo me califico como un ciudadano ejemplar, aunque resulte pedante. Puedo opinar porque no tengo nada que esconder ni nada que engañar… Me lo he ganado yo solo con mi esfuerzo yo solito", ha asegurado el humorista antes de que la presentadora le preguntase si siente que puede opinar "menos que otros actores".

Josema Yuste y Susanna Griso en 'Espejo Público'

"Sí, pero tengo un público maravilloso que estará conmigo hasta el final", ha sentenciado el que fuera integrante de Martes y trece, dejando entrever que se siente más censurado y "desprotegido en la profesión" que otros compañeros de profesión por su ideología más afín a la derecha. Así, el cómico no dudaba en retomar el debate sobre la masacre en Gaza poniendo el foco en los pronunciamientos de Javier Bardem o Pedro Almodóvar apoyando al pueblo palestino.

"Son grandes artistas… Dicho esto, respeto su opinión, pero me gustaría que esta gente de la misma forma y contundencia criticara de la misma manera a Hamás, porque el que empezó prácticamente todo esto fue todo el atentado terrible en donde mataron, violaron, destrozaron la vida a 1.200 personas y sus familias y siguen hoy todavía 50 casi", ha sentenciado Josema Yuste en el espacio de Antena 3.

"Del cine no me llama nadie por lo que pienso"

"Yo he condenado siempre a Putin, lo que está haciendo es una salvajada y lo que esta intentando provocar a Europa es una locura", insistía el humorista, insinuando que el apoyo generalizado en el mundo del cine a Palestina responde a "intereses profesionales" más que a una causa sincera. "No lo puedo asegurar que el olfato me da que le puede pasar factura, se ve en los Goya, están muy politizados", señalaba entonces.

"La profesión está muy politizada para mi gusto. Deberíamos separar nuestro trabajo, nuestro arte de la política", ha sentenciado Josema Yuste, denunciando cómo defender su ideología frente a la predominante "de izquierdas" en la profesión le sigue costando oportunidades laborales. "Yo tengo la impresión de que en el cine no me llama prácticamente nadie por lo que pienso, lo mismo es una sensación pero me da, es un poco triste", ha asegurado el cómico.

Ha sido entonces cuando Susanna Griso le ha preguntado si su "opinión crítica" sobre Pedro Sánchez durante los últimos años le ha pasado factura en el terreno profesional. "Yo espero que no, porque estamos en un país democrático y si me pasa factura demostraría que no es democrático, sino que estaría más cerca de una dictadura que democracia", subrayaba el invitado de 'Espejo Público' con gesto serio.