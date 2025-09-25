Joaquín Prat, molesto con estas palabras de Patricia Pardo: "Se te ha apagado la luz por tomártelo a mal"

Patricia Pardo ha conectado con Joaquín Prat al finalizar 'Vamos a ver' para que éste cebara alguno de los contenidos de 'El tiempo justo', el formato vespertino de Telecinco que, este miércoles, caía a mínimo histórico con resultados de audiencia muy alarmantes.

"Hoy, tenemos el tiempo justo para contaros que la organización de consumidores FACUA ha demandado a la plataforma TikTok por vender, a través de ella, un dispositivo de localización GPS para pillar a mujeres infieles", ha introducido el presentador como 'principal' contenido del programa.

"Y os preguntaréis: '¿y por qué no a hombres infieles?' Ahí está el quid de cuestión, que es para pillar a tu mujer y no a tu marido si te está poniendo los cuernos. Y luego, esto atenta contra el derecho al honor y a la intimidad recogido en el artículo 18 de la Constitución", ha continuado exponiendo Joaquín Prat.

Sin embargo, el comunicador de Mediaset no se esperaba la respuesta que iba a recibir de Patricia Pardo: "Igual porque los hombres sois más fáciles de pillar, se me ocurre". "¿Sois? ¿Sois? No he entendido lo del 'sois'", ha reaccionado Joaquín con cierta molestia por haberle metido en ese saco.

"Chico, que es una broma", le ha replicado rápidamente la periodista gallega, que, para echar más leña al fuego, se ha burlado del momento en el que Joaquín Prat ha sufrido un 'apagón' en la redacción: "Mira, se te ha apagado hasta la luz por tomártelo a mal. Por el amor de Dios, que lo digo de broma", ha insistido Pardo para zanjar el choque.