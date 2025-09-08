Iván González conmociona a todos en 'Supervivientes All Stars' por lo que ha hecho antes del salto del helicóptero

Uno de los momentos más emotivos de la gala dominical de 'Supervivientes All Stars' se ha vivido con motivo del salto de Iván González. El que fuese concursante allá por el año 2017 ha querido recordar al ganador de aquél año, José Luis Losa, quien falleció abruptamente a los 47 años de edad hace tres años.

En esta ocasión, el concursante "all star" lo ha hecho al tirarse del helicóptero justo después de que Gloria Camila lo hiciese. Antes de decirle unas emotivas palabras a José Luis, Iván González ha compartido la ilusión que le produce formar parte del casting.

Muchísimas gracias. Simplemente decirte que tengo los vellos de punta, todo el cuerpo y lo que no es porque está depilado. Esto es impresionante. Me traen recuerdos impresionantes y aunque a veces sea duro, porque es duro, lo que se siente por dentro... de verdad, merece la pena muchísimo estar aquí", ha reconocido.

Así pues, Sandra Barneda le ha preguntado a quién le dedicaba el salto. Sin pensárselo dos veces, Ivan ha compartido: "Le mando un beso a mi madre, a mi familia, a mi novia... que la echo de menos todos los días y no le digo tantas veces como debería que la quiero. "Cariño, te amo, te quiero. Somos imparables y somos el mejor team"".

En la misma línea, el superviviente ha pronunciado unas emotivas palabras hacia José Luis: "El salto se lo quiero dedicar a una persona que para mí fue súper especial. Fue mi salvador en mi anterior edición. Un superviviente de los mejores que han pasado por el programa y sería su sueño el estar aquí. Y José Luis, súbeme el helicóptero Sandra lo más alto que esto va por él".

Iván González dedica su salto a su amigo, compañero de edición y ganador de Supervivientes 2017 José Luis Losa, fallecido en 2022 🖤



🏝 #ConexiónHondurasAllStars1

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/kJ5KhAttWA — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) September 7, 2025

Los espectadores de 'Supervivientes' se movilizan con el gesto de Iván

Las palabras de Iván González han supuesto un auténtico terremoto en redes sociales donde muchos espectadores han compartido su tristeza y emoción por dicho gesto. "Me parece un gesto precioso", ha reconocido un espectador al tiempo que otro ha asegurado: "Me he emocionado con Iván al dedicarle el salto a José Luis". Así pues, otros aplauden el gesto del concursante con comentarios como: "¡Qué grande Ivan dedicando el salto a la persona con mejor corazón que paso por allí! ¡Qué bueno eras Jose Luis!" o "¡Qué bonito que Iván le haya dedicado el salto a José Luis Losa!".

Ivan dedica su salto al que fue su compañero y ganador de Supervivientes 2017, Jose Luis Losa



AY 🥺🥺🥺 me parece un gesto precioso#ConexionHondurasAllStars1 pic.twitter.com/p74bdfIERW — aroa 🍒 (@uwmohn) September 7, 2025

Me he emocionado con Iván al dedicarle el salto a José Luis 🥹 era tan buen superviviente y tan noble. Uno de los mejores ganadores de la historia de Supervivientes ❤️ un beso al cielo



#ConexiónHondurasAllStars1 — Adry Gart (@AdryGart) September 7, 2025

que buen gesto de iván con esa dedicatoria,josé luis eterno!!#ConexionHondurasAllStars1 pic.twitter.com/gFWMpWvaJb — Pedro (@Pedromartinn10) September 7, 2025

Ay, q bonito Ivan dedicandole el salto a mi querido José Luis QEPD 😢 #ConexionHondurasAllStars1 pic.twitter.com/W2pW4r0D2B — Dama Livia (@dama_livia_1) September 7, 2025

Que grande Ivan dedicando el salto a la persona con mejor corazón que paso por alli. Que bueno eras Jose Luis ❤️❤️❤️ #ConexionHondurasAllStars1 — asierbilbao (@asierbilbao8) September 7, 2025

Pelos de punta con Iván nombrando a José Luis. Fueron muy amigos durante SV2017🥹#ConexiónHondurasAllStars1 — 🫶🏼 (@realitysdetv) September 7, 2025

Qué bonito que Iván le haya dedicado el salto a José Luis Losa! 🥹❤️ #ConexionHondurasAllStars1 — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 7, 2025