Exclusiva: Oriana Marzoli hace este implacable retrato de Tony Spina y Marta Peñate ante 'Supervivientes All Stars'

Mediaset Infinity apuesta por un nuevo formato de entretenimiento con el estreno de 'El Loco Amor', un dating show que promete revolucionar la forma de entender las citas en televisión. Con un planteamiento fresco, dinámico y cargado de giros inesperados, el programa invita a los participantes a dejarse llevar por la pasión, el humor y la sorpresa en su búsqueda del amor verdadero.

Al frente del espacio se encuentran Oriana Marzoli y Sebastián Gallego, dos rostros con personalidad arrolladora que aportarán chispa y complicidad a cada entrega. La dupla se encargará de guiar a los solteros en un recorrido lleno de pruebas, encuentros y situaciones límite que pondrán a prueba no solo la química, sino también la sinceridad de los concursantes.

'El Loco Amor' se distingue de otros formatos de citas por su tono irreverente y gamberro, donde el juego y la espontaneidad tienen tanto peso como los sentimientos. La audiencia podrá ser testigo de cómo nacen romances inesperados, se generan alianzas sorprendentes y, por supuesto, también de los inevitables desencuentros de los solteros pertenecientes a la generación Z.

Hemos hablado en exclusiva en El Televisero con los dos presentadores. Además, Oriana ha querido opinar sobre la fuerte polémica que la ha rodeado en los últimos días, con su expareja Tony Spina y Marta Peñate, la actual novia del italiano. ¿Qué opina de Tony, ahora que va a ser concursante de 'Supervivientes All Stars'?

¿Cómo ha sido el primer encuentro entre vosotros?

SEBASTIÁN - Me encanta contarlo. Yo sabía que lo iba a hacer con ella, pero ella no sabía que lo iba a hacer conmigo. Cuando nos juntaron para ver si había química o no, que es muy importante que haya química entre los presentadores, yo llegué primero al set y yo oí a Oriana decir: "Oye, una pregunta, ¿es hetero y está bueno el presentador?" Y entonces yo cuando se sentó le di dos besos y le dije Oriana: "Puedes estar tranquila porque no soy hetero y no estoy bueno". Y nos lo vamos a pasar muy bien aquí. ¿Es verdad o no?

ORIANA - Sí, completamente cierto. Pero voy a explicar por qué. Mi novio, que no vive aquí, estaba en Madrid, y yo le comentaba todo, yo estaba acojonada de que el chico fuese muy guapo y tal.

¿Porque se ponía celoso?

ORIANA - Correcto. Y dije: "Luego no le va a gustar que yo esté compartiendo horas, horas y horas con un pibón", pero me quedé tranquila cuando lo vi.

SEBASTIÁN - Oye, soy un poco pibón, perdona.

¿No hay ninguna posibilidad de que pueda pasar algo entre vosotros?

SEBASTIÁN - Pues ya ves que no. Yo le puedo hacer una trenza de raíz, me puede llevar al cine, podemos comer sin que nos dé agobio que se nos quede la pasta entre los dientes, que eso es una relajación.

ORIANA - O como a mí que se me ponga el pintalabios mal, que me tiene amargada, se me ha cuarteado...

SEBASTIÁN - Y que no se te manchen los dientes, conmigo estás relajada.

En el 'Loco Amor', lo que vamos a ver es un dating show en el que van a ir dos aspirantes a conocer el amor y cada semana va a ir entrando nueva gente

SEBASTIÁN - Más o menos. Tendremos gente de la Generación Z. Entonces sí, efectivamente, tendremos a dos solteros con tres conquistadores cada uno y de semana a semana ese soltero va a tener que ir decidiendo porque nunca va a haber cuatro conquistadores. Él va a tener que decidir, después de una cita exprés con el cuarto recién llegado, si quiere quedarse con esa cuarta persona y echar a uno de esos tres o si mantiene a sus tres conquistadores.

Es decir, que serían como los dos tronistas, como antiguamente se decía

SEBASTIÁN - Claro, lo que tenemos que hacer es crear un lenguaje nuevo. Yo ni reniego ni hago que no exista porque 'Mujeres y Hombres y Viceversa' es uno de los mejores programas de la historia de la tele y un dating que ha hecho historia en la televisión, no solo en España, sino en Italia y en otros muchos países, pero claro, ahora aquí estamos hablando de 'El Loco Amor', que tiene su lenguaje propio. O sea, hay solteros, hay conquistadores. Está como regulado. Pero bien, ¿no? Sí.

ORIANA - No pasa nada, yo solo he estado dos veces en lo que era el trono y 400 veces en lo otro (ironiza). No, no, en serio, estoy súper orgullosa también de haber participado en su momento en ese dating show y por eso animo a que la gente debería participar en el 'El loco amor' porque pueden conocer el amor como me pasó a mí en su momento.

¿Con quién te fuiste la primera vez?

ORIANA - ¿Lo quieres preguntar en serio? Porque justo ahora se está hablando de esta persona.

¿Y quién es?

ORIANA - Tony Spina fue el primero. Es el único novio que he tenido de ahí.

No tienes muy buen recuerdo, ¿no?

ORIANA - O sea, qué lástima, qué triste esto porque realmente, llevándolo un poco a la actualidad, a mí es un chaval del que yo siempre había hablado bien, yo hablo bien de todos mis ex, yo soy así, yo soy muy madura para eso. Pero sí me toca las narices que si yo estoy encerradita haciendo un reality se pongan a hablar de mí y a criticarme por la face. No me gusta y que cuando uno responde, luego se ponen en plan modo víctima, no me gusta.

Por lo que tú estás diciendo en la actualidad, Tony criticó que se hagan realities con más de 30 y va a hacerlo ahora él en 'Supervivientes All Stars'

ORIANA - Gracias, es que me encanta porque en el fondo la gente inteligente me da la razón. Ahora quieren defenderse diciendo: "No, es que él dijo que eran realities donde la gente se tenía que besar y tal". Yo no he estado en un reality hace poco donde me tengo que besar, yo me he besado con quien me ha salido de las narices, porque me ha salido a mí de las narices, porque soy independiente y hago lo que me sale de las narices, gracias. Y es mi novio actual con el que me he besado. ¿Qué pasa? O sea, no puedes criticar todo lo que en verdad has hecho en su momento, que te mueres por hacer y que meses más tarde has acabado haciendo, porque te conviertes en un hipócrita. Ya está, solo eso.

Vamos, que buen rollo no hay ahora mismo

ORIANA - Qué triste. Pero bueno, parece ser que no.

¿Y con Marta tampoco?

ORIANA - A ella le encanta, aunque no la llamen, pero porque es una persona que muy bien no está.

¿Por qué?

ORIANA - ¿No ves cómo habla? Yo no la entiendo. Digo: "Pero, por favor, ¿qué le pasa?"

¿No habéis coincidido nunca?

ORIANA - No, una sola vez en 'Mujeres y hombres', pero yo creo que es como muy gallita cuando cree que puede con el rival que tiene delante, pero conmigo no hay posibilidad, no existe. Tengo un léxico, un vocabulario mucho más amplio, mantengo un poquito más la calma, aunque pueda elevar la voz, el tono. Tengo muy bien organizadas las ideas y yo creo que a ella le falta eso, se lo dije como consejo un día, le dije tía: "No te entiendo, necesito subtítulos". ¿Sabéis que hay gente que tienes que ponerle por tres, por dos, por cinco, por siete? Bueno, pues ahí hay que restarle, porque no la entiendo.

Marta Peñate ganó el 'All Stars', Tony va a ir ahora... ¿cómo lo ves?

ORIANA - Yo me he enterado ayer, literalmente en el coche, que había hecho este programa, porque yo estaba encerrada.

¿Qué previsión tienes de Tony? ¿Cómo crees que va a quedar en este concurso?

ORIANA - No tengo ni idea. Él tampoco es que sea un personaje que se moje mucho. Él nunca es la parte importante de la pareja.

¿Dirías que es como el complemento?

ORIANA - La guarnición.

SEBAS - No me meto aquí, vamos.

Ahora que vas a ser presentador de un dating show, tienes que hablar del amor...

SEBAS - Me voy a mojar con mis solteros. Pero yo los asuntos de Oriana yo la respeto, la escucho, pero no quiero yo entrar en otros berenjenales para empezar ya.

ORIANA - No, oye que a lo mejor te critican un día y luego cuando tú contestes te ponen a llorar, que están muy acostumbrados a hacer eso. Estos son de provocar, luego no querer la reacción, reaccionar después de la reacción del otro, pero victimizando ese.

Los tienes analizados.

ORIANA - Sí, están cucús fuertes.

Vais a ser asesores de la generación Z. ¿Qué diferencia veis de vuestra generación a estas nuevas generaciones?

SEBAS - Yo creo que al final se les ha dado tanta facilidad a través de Internet, de las apps, de los DM, de las fotos nepe, de tal que cual, de los nudes... Se les ha dado tanta facilidad para esa primera fase que luego la segunda pierde interés. Han perdido la magia esa del gusanillo. Entonces lo que vamos a volver aquí es a volver al gusanillo, a la mariposa en el estómago, al: "Te toco la mano". "Ay, qué mono". "Ay, lo que me ha dicho". "Ay, yo mañana quiero otra cita".

A ti Oriana te veo más cañera, ¿tú has enviado fotos íntimas seguro, no?

ORIANA - Pero ¿cómo se te ocurre? Que yo voy a hacer una cosa así.

¿Nunca?

ORIANA - No, a ver, espera. No, yo no mando fotos a nadie que no sea mi novio. Y nunca han salido a la luz. No, yo es que soy muy de la antigua, a mí me gusta eso de quedar de verdad, me encanta ligar. Sentir que te da un dolor de tripa porque te da vergüenza estar con la otra persona. Eso me encanta.

SEBASTIÁN - No es que te haya sentado mal la cena, sino que es de amor, de nervios.

Por cierto, Oriana, antes que hablábamos de 'Mujeres y hombres', en este verano se ha rumoreado una posible vuelta. Yo no sé si te ha llegado esto.

ORIANA - No, no, no. Eso ya te lo desmiento, no es así. Mediaset está muy enfocado en el dating show, el 'Loco amor'. Créeme que no hay vuelta atrás. Si se acabó en su momento fue por algo. Yo, insisto, orgullosa y feliz de que existiese porque ahí nací yo y muchos. Hay una buena cantera.

SEBASTIÁN - Sí, que al final es normal que la gente compare con lo que tiene y mujer, hombre y viceversa, pues creó escuela e historia en la tele, pero el 'Loco amor' es un dating distinto.

ORIANA - Que creará también una nueva escuela y tendremos cantera para los próximos realities.

SEBASTIÁN - Es una cantera de gente, justo. Es gente que no tiene experiencia en tele, que tiene ganas de enamorarse, que le gusta la tele, evidentemente, y que puede llegar luego a ser prota de otro reality.

ORIANA - Claro, por eso te digo, como pasó conmigo. O sea, realmente yo era anónima y llegué ahí, la rompí y aquí estoy ahora, entonces. Tú podrías ser un Oriana Marzoli.

A ti te vimos en una breve aparición, un cameo en 'Gandía Shore', que esto poca gente lo sabe.

ORIANA - Eso fue después de haber estado ya en 'Mujeres y hombres', claro, porque era de la misma productora. Entonces, ¿qué ocurre? Claro, yo estaba de vacaciones y me dicen: "¿Quieres venir a una fiesta?" Y yo: "Ah, vale". No sabíamos ni qué programa era, no dijeron el nombre y fuimos a la fiesta, claro. La gente dice que eso es verdad. ¿Cómo voy a hacer algo ahí sin ser yo así?

¿Cómo recuerdas aquella fiesta que fue movidita?

ORIANA - No, lo que pasa es que mira, yo soy una chica polémica, pero sí que es cierto que tengo a lo mejor otro tipo de educación. Entonces, a mí hay cosas que me impactaron mucho. Como alguien me pudo haber hecho que yo al baño no me he ido nunca con nadie en mi vida a hacer guarradas porque yo para eso soy muy antigua y me dejaron como que yo me había ido a un baño, a mí me obligaron a que yo me fuese a un baño, literalmente acompañado de un camarógrafo y a un participante, si no, no podías.

Era Abraham, ¿no?

ORIANA - Correcto, y se quedó fuera con el camarógrafo. Entonces, me impactó que alguien me dijese que yo había hecho una cosa y yo dije: "¿Pero qué dices?" O sea, yo me hubiera hecho una cochinada así.

Eso te lo dijo un participante, Ylenia, creo que fue.

ORIANA - Claro. Pero no, porfa, no hay que mencionar, no hay que invocar.