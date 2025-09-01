El pronunciamiento del equipo de 'No somos nadie' ('Sálvame') sobre el fichaje de Lydia Lozano en Telecinco

Este lunes 1 de septiembre, María Patiño y Belén Esteban han regresado al pisito con 'No somos nadie', el nuevo espacio que recupera el espíritu de 'Ni que fuéramos' y 'Tentáculos' en TEN y Canal Quickie. Y lo han hecho con el divorcio de Lydia Lozano como gran protagonista.

Y es que en 'No somos nadie' por el momento solo hay cuatro rostros de 'La familia de la tele' que se reencuentran en 'No somos nadie': María Patiño, Belén Esteban, Kiko Matamoros y Marta Riesco. Mientras que otros como Lydia Lozano, Chelo García-Cortés y Víctor Sandoval han decidido desvincularse de La Osa Producciones Audiovisuales.

En los últimos días, 'No somos nadie' cebaba su estreno para este lunes con la decisión de Lydia Lozano de no volver a TEN y Canal Quickie con sus compañeros. Y más después de confirmarse que la colaboradora regresará a Mediaset como fichaje estrella de 'De Viernes'. "Hay gente que se incorpora a este nuevo proyecto y otros como nuestra ex compañera querida Lydia Lozano que ha tomado una decisión, divorciarse de nosotros, parece que para siempre. Se vuelve a la cadena de enfrente y está desaparecida", empezaba destacando María Patiño.

Después, era Belén Esteban la que se mostraba feliz por el que Lydia Lozano regrese a Mediaset. "Yo voy a decir una cosa y la voy a decir, yo me alegro mucho por Lydia Lozano que la hayan llamado y que se vaya a Mediaset. Me parece muy bien lo que ha hecho. Una persona cuando le sale una oferta tiene que mirar por su casa, yo creo que ha hecho lo correcto", aseveraba la colaboradora.

Tras sus palabras estallaba el debate en el plató de 'No somos nadie' sobre si Lydia Lozano tenía claro que quería volver a Mediaset y no seguir trabajando con ellos. Y en ese sentido, Belén Esteban reconocía que a ella no le había comentado nada al respecto hasta que conoció la noticia del fichaje. "Yo me enteré de esto hace diez días, hace una semana la llamé y me dijo que no lo tenía todavía firmado. Y yo le dije si te vas, te deseo que vayas con ilusión y con ganas. Te vamos a echar de menos", añadía al respecto.

Por su lado, María Patiño insistía en que ella también se alegraba de que las cosas le fueran bien a sus compañeros. "La diferencia con Terelu, cuando se fue a la cadena de enfrente, es que Terelu prácticamente nosotros desaparecimos a nivel personal para ella, y con Lydia de momento eso no ha pasado", recalcaba la presentadora.

Mientras, Marta Riesco exponía que ella ya se dio cuenta de que Lydia no iba a seguir con ellos cuando acabó 'La familia de la tele'. "Yo la sensación que tuve es que ella iba a otra cosa. Cuando me despedí de ella pensando que podríamos estar juntas en cualquier otro proyecto si que noté que fuera el final de su etapa. Por la forma en la que se refirió a mí, ella ya sabía que se cerraba una etapa con La Osa", aclaraba la colaboradora.

Después, Alberto Guzmán recordaba en 'No somos nadie' lo que dijo Kiko Hernández en 'Tentáculos'. "Kiko contó que en una boda un alto directivo se le acercó y dio a entender que podía haber regresos, y a mí esa misma semana en una cena se me dijo que había tres nombres que podrían volver a Mediaset y uno de esos era Lydia, por lo que ella a principios de verano ya sabía que había intención en que volviese", explicaba el periodista.

No obstante, María Patiño se atrevía a fechar su intención de volver a Mediaset mucho antes. "Lo de Lydia es de mucho antes del verano, es más mucho antes del proyecto de que acabara 'La familia de la tele'", aseveraba. "Ella tenía ilusión con acercar posturas con una persona que trabaja en Mediaset. Tenía la necesidad vital de reconciliarse y al final lo hizo", añadía al respecto la presentadora de 'No somos nadie' antes de revelar que se trataba de Antonio Rossi, uno de los colaboradores de 'De Viernes'.

'No somos nadie' filtra los entresijos del contrato de Lydia Lozano con Mediaset

Finalmente, tanto Alberto Guzmán como Arnau Martínez revelaban dos de los entresijos más jugosos del fichaje de Lydia Lozano por Telecinco y su vuelta tras dos años desde estar vetada junto al resto tras el fin de 'Sálvame'. Según Guzmán, Lydia Lozano podría ser una de las colaboradoras mejor pagadas de la cadena. "Lydia tuvo una reunión importante la semana pasada con Mediaset después de que se filtrara por Informalia su fichaje por 'De Viernes' porque se está negociando la colaboración quizá mejor pagada de la televisión actual. A mí me confirman que es una cifra muy jugosa y que puede llegar a multiplicarse por dos si el contrato es de cadena. La opción A de que solo colabore en 'De Viernes' que es una gran apuesta de Mediaset ascendería a 2.000 euros por programa. Pero la opción B si Lydia Lozano además de 'De Viernes' se le abre la puerta a otros programas la cifra sería de 4.000 euros", desgranaba el colaborador.

Por último, el subdirector de 'No somos nadie', Arnau Martínez revelaba que además de su fichaje como colaboradora, Lydia Lozano será la primera invitada de 'De Viernes'. "Acabo de recibir un mensaje de una persona que trabaja en Telecinco y es que Lydia no solo vuelve como colaboradora sino que va a ser la primera entrevistada de 'De Viernes' y ahora mismo se está debatiendo si habla de vosotros o no", expresaba. " "Lo que más ilusión me hace, yo sabía que iba de invitada, es que todos los que la van a entrevistar han estado en el programa 'Sálvame'", apostillaba Belén Esteban.