Avance de 'Valle Salvaje', capítulo del viernes 26 de septiembre: Úrsula confiesa el asesinato de Julio

'Valle Salvaje' sigue en todo lo alto tras la muerte de Julio y el enfrentamiento entre Adriana y José Luis por la titularidad de las tierras. Además, Úrsula ha sido acusada por Rafael de haber sido la asesina de su hermano mientras que se ha descubierto que Ana fue la doncella que sirvió la merienda aquel día.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', Úrsula le dejaba claro a Ana que confía en ella pero que como se le ocurra hacer una estupidez no dudará en llamar a un amigo para que visite la aldea de Cubillo. De esta manera, le coaccionaba para que se mantenga en silencio sino quiere que le pase algo a su familia.

Por su parte, Rafael insistía en decirle a Adriana que no se cree a Ana y que cuando se disculpó con él por no haberle dicho toda la verdad le sonó a ser un discurso aprendido dictado por Úrsula.

Francisco y Martín volvían a vivir un tenso desencuentro entre ellos reprochándose cosas y Pepa no dudaba en decir que sabía que lo de elegir a uno de ellos podía acabar mal por los celos del otro y le pedía a Martín que no quiere ser ella el motivo por el que los dos amigos rompen su amistad.

Bárbara tiraba la toalla con acudir a la fiesta de los barones de Montegrés con Leonardo porque no puede arreglar el vestido que quería ponerse. Pero él le decía que de ninguna manera va a permitir que no vaya con él. También Irene le anunciaba a Leonardo que ha pensado que lo mejor es que ella no vaya a esa fiesta para evitar más problemas entre ellos.

José Luis insistía en hablar con Adriana de la oferta que le hizo por las tierras y ella le aseguraba que necesita tiempo para tomar una decisión y él le decía que lo comprendía. Pero Rafael le advertía de que no se fíe de él porque en cualquier momento le puede traicionar.

Mercedes no dudaba en preguntarle a Alejo por su actitud con Luisa y él le confesaba que desde que llegó don Tomás la relación entre ambos ha cambiado. Tras ello, Mercedes trataba de hablar con Luisa y esta terminaba haciéndole una confesión inesperada.

Finalmente, Rafael no dudaba en hablar con Ana y le dejaba claro que sabe que alguien le está coaccionando para que no se vaya de la lengua pero que puede confiar en él. Y justo entonces Úrsula les interrumpía y Rafael le dejaba claro que no va a parar hasta que pague por lo que ha hecho. Ella no se achantaba y amenazaba con acabar con él y él le animaba a que le mate como hizo con su hermano.

Pero qué va a pasar en el próximo capítulo de 'Valle Salvaje' que emitirá La 1 de TVE el viernes 26 de septiembre a partir de las 17:30 horas justo antes de 'La Promesa' y tras el nuevo programa 'Directo al grano'

Avance del capítulo 263 de 'Valle Salvaje' del viernes 26 de septiembre

Pepa, don Tomás y Luisa en 'Valle Salvaje'

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Rafael le cuenta a Adriana su última conversación con Úrsula en la que le ha asegurado que le va a hacer pagar bien caro si no la deja en paz y le advierte de que tienen que tomar precauciones con ella.

Matilde no duda en decir que va a hacer todo lo posible para que Bárbara pueda acudir a la fiesta de los Montegrés con el vestido que quiere. Tras ver a la joven con el vestido tanto su hermana Adriana como Mercedes así como Irene se quedan sin palabras.

Después de que fuera José Luis quién preguntara a Adriana y Rafael de quién es el bebé que espera la Salcedo, ahora es Alejo quién se atreve a hacer la misma pregunta a su hermano provocando su malestar. Paralelamente, Adriana le deja claro a Mercedes que el padre de su hijo es Julio.

Isabel se preocupa ante la desaparición de Martín y no duda en preguntar a Amadeo y Francisco si saben algo del joven. Tras ello, Martín le reprocha a su amigo el mal lugar en el que le dejó ante la gobernanta y él le deja claro que no puede protegerle toda la vida y menos si no sabe de su paradero.

Luisa se pone seria con su hermana Pepa y le advierte de que don Tomás es un simple invitado en la Casa Pequeña y que no puede estar compadreando con él porque lo único que hace es dejarla en mal lugar. Después, Luisa le pide a Mercedes que tiene que expulsar a don Tomás de Valle Salvaje y para ello le cuenta lo que le pasó con él en el pasado.

Rafael termina encarándose de nuevo con Úrsula y le acusa de ser un completo monstruo que va a pagar por lo que hizo. Finalmente, Úrsula se derrumba con Victoria y le confiesa que ella mató a Julio.