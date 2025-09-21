Alejandro Nieto estalla ante lo ocurrido en 'Bailando con las Estrellas' con Julia y su novia Tania Medina

Tania Medina y su maestro de baile David tuvieron el difícil reto de realizar un tango argentino en la segunda entrega de 'Bailando con las Estrellas'. Una coreografía que, sin duda, iba a estar especialmente supervisada por Julia Gómez Cora, productora argentina y el mayor azote de los concursantes al haberse erigido como la jueza más implacable del formato.

Tania y David protagonizaron una actuación formidable, consolidándose como una de las parejas más competitivas de esta edición junto a Nona Sobo y Max y Jorge González y Gemma. Sin embargo, Julia fue muy exigente con ese tango y muy crítica en su valoración, poniendo el foco fundamentalmente en la falta de conexión y sensualidad de Tania con su bailarín.

Un aspecto que la jurado lo achacó a su novio, Alejandro Nieto. "Siendo tu novio muy celoso, no sé si estás muy pendiente de eso o qué te pasa, pero olvídate porque estás aquí para dar lo mejor de ti", soltó Julia Gómez Cora en pleno directo de 'Bailando con las Estrellas'.

Tania Medina, por su lado, le interrumpió para evitar que su chico quedara mal ante los espectadores: "Mi novio está apoyándome y está en casa súper contento". Acto seguido, defendió que "era un tango muy complicado" y consideró que, aunque podían mejorar, había sido un gran baile. Y efectivamente, lo fue.

Tania Medina se defiende tras la valoración del jurado 👀



⭐ #BailandoConLasEstrellas2

🔵 https://t.co/72MElZhqea pic.twitter.com/fW618DqJMh — Bailando con las estrellas (@bailandoest) September 20, 2025

Pues bien, ante ese señalamiento de Julia Gómez Cora, Alejandro Nieto no se quedó callado y respondió vía Instagram a los pocos minutos, mostrando su profundo malestar: "No entiendo por qué esta mujer tiene que nombrarme en una valoración en la cual se tiene que valorar una actuación".

"El chico que tiene (David) es maravilloso y tiene pareja, que tuve el placer de conocer. No sé a qué viene eso de celoso. Tania está trabajando con un profesional como para decir eso. He sufrido mucho en las redes por este tema y creo que no venía al caso", lamentaba el gaditano.

"Dicho esto @taniamedinnna lo has hecho genial y estoy muy orgulloso de ti, y no estoy de acuerdo con la valoración tan baja que te han dado. Aun así, espero que dures mucho y que ganes", añadía Alejandro Nieto, impugnando también la exigua calificación que obtuvo su novia por parte de Julia, Blanca, Gorka, Pelayo e Inma Casal: 32 puntos.