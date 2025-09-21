'Bailando con las Estrellas': Estas son las dos parejas nominadas que se juegan la próxima expulsión

La segunda gala de 'Bailando con las Estrellas' se saldó con dos nuevas parejas nominadas: las que peor puntuación obtuvieron del jurado profesional, compuesto por Blanca Li, Julia Gómez Cora, Gorka Márquez, Pelayo Díaz e Inmaculada Casal, y las que tampoco contaron con el apoyo mayoritario del público a través de la app de Mediaset Infinity.

En el top de la clasificación se colocaron Jorge González y Gemma con 40 puntos. Misma calificación que lograron Nona Sobo y Max con su brutal baile en el cierre de las actuaciones. También destacaron Nerea Rodríguez y su pareja Genis con 36 puntos y Tania Medina y su maestro David con 32.

En cambio, en el otro lado de la tabla se situaron Pepe Navarro y Paula con 26 puntos y Matías Roure y Sara, Manu Tenorio y María y Iago García e Inés empatados en 25 puntos. Fueron las cuatro parejas peor valorados por los jueces de 'Bailando con las Estrellas'.

Sin embargo, esas puntuaciones eran provisionales, pues aún había que sumar el voto de los espectadores por medio de la app de Mediaset. Y una vez se contabilizaron, el resultado final empujó a Pepe Navarro y Paula y a Iago García e Inés a la nominación y, por ende, al duelo de expulsión en el 'último baile'. En cambio, Matías Roure y Manu Tenorio volvieron a salvarse como sucedió en la primera gala.

Así las cosas, Pepe y Iago son los concursantes que se medirán, junto a sus maestros de baile, en la próxima entrega de 'Bailando con las Estrellas', repitiendo la actuación que les ha colocado en la zona de peligro. Será al comienzo del programa. El que más haya mejorado y evolucionado continuará en el concurso. El otro, por tanto, será expulsado definitivamente. En este caso, es el jurado el que tendrá la última palabra. ¿Quién de los dos seguirá los pasos de Aless Gibaja, el primer eliminado de la edición?