Adara Molinero claudica en 'Supervivientes All Stars' y clama al cielo: "Se acabó, no puedo más"

Adara Molinero vive sus horas más bajas durante su participación en 'Supervivientes All Stars'. La joven, que permanece nominada, ha tenido que hacer frente a las críticas de algunos de sus compañeros siendo Miri Pérez Cabrero la más dura. Precisamente la actitud de dicha superviviente ha provocado el estallido de Adara Molinero, quien no ha dudado en llorar desconsoladamente en pleno directo.

Todo ha comenzado cuando en el oráculo de Poseidón, Adara Molinero ha denunciado la postura de Miri: "Estaba intentando hablar con Torres y ella todo el rato gritándome, metiéndose y al final me ha llevado al límite". "No te grito. No, no estoy de acuerdo", ha asegurado la principal aludida, lo que ha provocado que Adara continuase denunciando la situación vivida. "No para conmigo y me tiene entre ceja y ceja. Todo lo tiene que analizar, está ahí a ver si me equivoco. Todo, absolutamente todo y es desesperante la verdad", ha asegurado visiblemente abatida.

Tal ha sido la situación vivida en directo que otros compañeros como Tony Spina han tenido que salir a defender a Adara. "Sí que tienes afán de protagonismo que te metes siempre en todo", le ha espetado a Miri Pérez, quien se ha defendido alegando: "Soy habladora, es verdad. Voy a intentar mejorar y hablar un poco menos". "Es incómodo tener a una persona gritando y venga a gritar", ha vuelto a subrayar Adara. Como respuesta, la concursante señalada ha soltado: "No grito, lo que pasa es que mi madre me ha parido con esta voz".

Mientras, Adara Molinero ha comenzado a llorar desconsoladamente. "Creo que Adara esta superada con esa situación y al borde del llanto incluso", ha comentado Jorge Javier. Por su parte, Adara Molinero ha confirmado estar atravesando uno de sus peores momentos en los Cayos Cochinos: "Sí, estoy mal". "No quiero que llore por esto, me sabe mal. No me gusta verte así", ha reaccionado Miri sin respuesta favorable por parte de Adara, quien ha insistido en marcar distancias con ella.

Adara Molinero llega a su límite y entre lágrimas le lanza esta advertencia a Miri

"Me siento súper analizada, cuestionada todo el rato. No se puede hacer nada", ha denunciado mientras ha señalado a Rubén Torres, Noel Bayarri y Miri Pérez. "Me sabe fatal que te sientas así", ha vuelto a contestar la superviviente, lo que ha provocado un nuevo estallido en Adara. "Miri, de verdad, no hagas el papel. Me acabas de llamar payasa y está grabado", ha remarcado. Una acusación que Miri ha tenido que explicar: "He dicho, que es un refrán, que cuando se deja de mirar al payaso, se acaba el circo. Yo tengo que pedir perdón por todo y lo hago todo mal".

Fuera de sí y entre lágrimas, Adara Molinero ha añadido: "Miri es una persona que me está llevando al límite y he decidido no entrar más, se acabó. No soy capaz de gestionar la situación. Lo intento y no puedo y no quiero verme así de superada. Se acabó, no quiero más".

La superviviente no se ha quedado ahí: "Va de inocente, de buena y me lleva al límite continuamente, me analiza, me dice todo lo que hago mal y está al acecho todo el rato. Estoy hasta temblando y me dice un montón de cosas que estoy hasta flipando". "Me sabe fatal que esté así y no la analizo para nada. La primera persona a la que analizo es a mí misma que es a la que tengo que analizar y con la que tengo que competir", ha concluido Miri Pérez al tiempo que deslizaba: "No voy a responder, no voy a caer en este juego".