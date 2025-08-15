'Valle Salvaje', avance semanal del 18 al 22 de agosto: Una amenaza de muerte y la grave enfermedad de Victoria

'Valle Salvaje' atraviesa un momento crucial en su segunda temporada tras la boda de José Luis y Victoria. Pero además varios secretos han salido a la luz. Por un lado, Bárbara ha descubierto toda la verdad sobre el affaire de Irene y Leonardo. Pero lo más importante es que Adriana se ha enterado de que su familia es la dueña de todo Valle Salvaje, y eso cambia completamente la dinámica de poder que existía en su relación con el duque.

Tras hacer un parón en la emisión de 'Valle Salvaje' este viernes por ser festivo nacional, la serie regresará el próximo lunes con su emisión habitual de lunes a viernes a las 17:20 horas.

Esta semana, las amenazas de José Luis se la verán con la resistencia de la Salcedo. A su vez, Bernardo tomará una difícil decisión que Mercedes se ve obligada a aceptar. Y Victoria, superada por los acontecimientos, pierde el conocimiento según ha avanzado RTVE a través de su web.

En el último capítulo de 'Valle Salvaje', José Luis volvía a enfrentarse con Julio dejándole claro que no tendría que haberle cogido por sorpresa lo que pasaba en su matrimonio ni el que perdiera el derecho sobre las propiedades de Adriana y no dudaba en decirle que da vergüenza verle.

Por su parte, Atanasio y Matilde le entregaban a Adriana los documentos que tenía su tía Victoria en la alcoba sobre las propiedades de Valle Salvaje. Paralelamente, Julio le decía a su hermano Rafael que tiene que acabar para siempre con su relación con Adriana y que lo tiene que hacer por la familia y por él.

Atanasio le decía a Martín que estaba deseando conocer al hermano de Matilde pero él lo negaba y después le dejaba claro a su hermana que no le ha perdonado que nunca le sacara de su casa. Por otro lado, Mercedes le advertía a Bernardo que tienen que tomar la delantera porque las cosas van a volverse a poner muy feas en la Casa Pequeña.

Pedrito se daba cuenta de que a su hermana Bárbara le pasa algo por culpa de Leonardo. E Irene le dejaba claro al joven que ha llegado el momento de que ambos se sinceren con Bárbara. Y después, Bárbara no dudaba en decirle a su amado que es lo peor que le ha pasado en la vida.

Victoria hablaba con Úrsula para avisarle de que Rafael y Adriana están enamorados y que tienen una relación y que ha ocurrido mientras ella estaba a por uvas. Tras ello, Victoria le advertía a José Luis que tiene una idea para acabar con todo este escándalo de una vez por todas. Y finalmente, Adriana le contaba a Rafael que tiene pruebas de que las tierras de Valle Salvaje no pertenecen a los Gálvez de Aguirre sino a su familia.

Pero si no puedes esperar más y quieres enterarte ya de lo que va a ocurrir en la serie de TVE, en El Televisero te traemos el avance más completo de lo que sucederá en los próximos capítulos de 'Valle Salvaje' en la semana del 18 al 22 de agosto. No te olvides que la ficción diaria se emite a las 17:20 horas justo antes de 'La Promesa':

Avance del capítulo 234 de 'Valle Salvaje' del lunes 18 de agosto

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Julio le pide a Bernardo que tenga paciencia y le dé unos días para formalizar el acuerdo al que llegó con su padre, y le deja claro que los Gálvez de Aguirre siempre cumplen con su palabra cuando él le dice que piensa que le ocultan algo.

Tras contarle que las tierras de Valle Salvaje pertenecen a su familia, Adriana le reconoce a Rafael que siempre se preguntó por qué un Gálvez de Aguirre accedió a que su primogénito se casara con la hija de un prestamista.

Leonardo le comunica a Irene que ha hablado con Bárbara y que le ha contado toda la verdad de lo que pasó entre ellos la noche que estuvieron juntos en su alcoba. Por su parte, Amanda no duda en pararle los pies a Bárbara y le deja claro que no piensa volver a consentir que trate mal a su hijo.

Alejo le informa a Rafael que los jornaleros no han aparecido porque José Luis los ha enviado a los cultivos del sur y Rafael le pide calma a su hermano para tratar de aclarar lo sucedido.

Eva considera que contratar a Martín es una inversión a largo plazo mientras Luisa sospecha que Martín y Matilde son hermanos y no duda en preguntarle a ella.

Por último, Úrsula deja claro que no piensa volver a casa de su padre y le pide una nueva oportunidad a su tía Victoria para conseguir su objetivo de casarse con Rafael. Y Úrsula no duda en preguntarle a Julio si alguna vez ha pensado que pasaría si faltase su esposa. Por su parte, Adriana se enfrenta a José Luis y se niega a dar por finalizada su relación adúltera con Rafael.

Avance del capítulo 235 de 'Valle Salvaje' del martes 19 de agosto

José Luis amenaza a Rafael con matarlo si no abandona el Valle sin Adriana. Además, Úrsula trata de manipular a Julio mientras que Adriana se enfrenta a José Luis, acusándolo no solo de esconder que Valle Salvaje no es suyo, sino de algo mucho, mucho peor.

Avance del capítulo 236 de 'Valle Salvaje' del miércoles 20 de agosto

Julio vuelve a ser atacado por su padre. Destrozado, pide a Adriana que le ayude y deje su relación con Rafael.

En la Casa Pequeña, Bernardo, que solo ve una forma de liberarse del yugo de José Luis, informa a Mercedes de un plan que sabe que no le gustará. Un plan que ha de llevar a cabo él solo.

Avance del capítulo 237 de 'Valle Salvaje' del jueves 21 de agosto

Victoria enferma de gravedad tras la revelación que el duque le hace sobre Adriana.

Leonardo trata de que Bárbara le perdone y esta recibe también la visita de Amanda, que quiere saber qué le ha hecho su hijo. Por último, ha llegado la hora de que Bernardo afronte su destino.

Avance del capítulo 238 de 'Valle Salvaje' del viernes 22 de agosto

Tras hacer cómplice a Úrsula de su plan, Victoria le da donde más le duele para motivarla en su misión.

Martín, Francisco y Pepa van juntos a la feria, pero esa “cita a tres” provoca un cisma entre los amigos. Mientras, Bernardo informa al duque de su marcha, no sin antes lanzarle una grave amenaza.