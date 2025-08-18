Una muerte y una marcha sacuden a 'Sueños de Libertad': avance semanal capítulos del 18 al 22 de agosto

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico la semana pasada. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña así como todo el pasado de Cristina tras descubrir que Irene es su madre y que José, el portero de la finca en la que ha vivido desde pequeña es en realidad su padre.

La ficción protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón vivirá esta semana un regreso inesperado que acabará con una trágica muerte. Lo hará después del obligado parón del viernes al ser festivo nacional volviendo a la normalidad con cinco nuevos episodios en su horario habitual.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar su primera noche junto a Gabriel, Begoña seguía con muchas dudas sobre su relación con el abogado y le pedía tiempo para poder ordenar sus ideas mientras él le deja claro que quizás tiene que dar un paso atrás. Después, Begoña no dudaba en contarle a Luz que ha pasado la noche con Gabriel.

Luz no dudaba en hablar con Luis para quitarse cualquier tipo de duda sobre su conexión con Cristina después de haberle dejado sola en el simposio y él le decía que los días están siendo muy complicados para todos. Por su parte, Cristina le pedía a Irene que le acompañe a ver a José porque no se atreve a hacerlo sola, sin embargo el hombre no daba señales de vida.

Gema y Joaquín siguen muy preocupada por la situación de Teo en el colegio y deciden que mientras todo pasa el niño se quede en casa. Mientras el pequeño trata de ocultarles a sus padres que Raúl le va a ayudar a saber defenderse cuando alguien le acose o se meta con él. Por su parte, Marta animaba a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo.

Después de la manipulación de Gabriel, Tasio no dudaba en enfrentarse con Andrés por haberle utilizado en su batalla personal y le dejaba claro que se ha dado cuenta de que es igual que todos los De La Reina. Por su parte, Gabriel le pedía a María que se deje asesorar por el agente de bolsa que le ha presentado para que multiplique el patrimonio de Julia.

Gabriel acudía al dispensario por un fuerte dolor de cabeza con la excusa de ganarse a la doctora Borrell por consejo de María y Luz seguía detectando problemas respiratorios entre los trabajadores. Finalmente, Andrés descubría gracias a María que Gabriel y Begoña pasaron la noche juntos.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 11 al viernes 15 de agosto:

Capítulo 373 de 'Sueños de libertad' - Lunes 18 de agosto

Fina, Pelayo y Marta en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz sigue muy preocupada por los problemas respiratorios de los trabajadores de la fábrica. Paralelamente, la doctora ejerce de celestina entre su amiga Begoña y Gabriel y trata de animarla a que se olvide de Andrés y de sus miedos y le de una oportunidad al abogado y la enfermera parece que le hará caso.

En la fábrica, Damián nota que su hijo Andrés no está bien y trata de animar a su hijo para que reconduzca su vida después del mazazo que ha sufrido por la buena sintonía que hay entre Begoña y Gabriel y le dice que tiene que estar preparado por si esa relación prospera. Por si fuera poco, su último desencuentro con Tasio le ha dejado muy tocado.

Por su parte Cristina se muestra preocupada por la desaparición de José y Luis no duda en apoyarla. Pero lo peor viene cuando la joven descubre por su madre que el portero no ha vuelto a aparecer por la finca en la que trabajaba y decide compartirlo con Irene para tratar de dar con su paradero y saber por qué ha desaparecido.

Por su lado, Irene pone al corriente a Damián de la desaparición de José y él decide contarle que fue su hermano don Pedro fue el responsable de que su amado desapareciera cuando se quedó embarazada. Tras ello, Irene decide darle una oportunidad a su hermano para que le confiese la verdad pero al comprobar que sigue mintiendo opta por abandonar su casa y decide alejarse para siempre de él.

En casa de los Merino, Julia visita a Teo y trata de ayudarle a resolver su problema con el abusón que no ha parado de acosarle. Tras su ayuda y la de Raúl, Teo da el paso y planta cara a Alfonsito y consigue que le deje en paz para siempre para alegría de Gema y Joaquín. Por otro lado, Fina fotografía a Marta y Pelayo para el reportaje sin saber que Santiago se ha fugado de la cárcel y está por los alrededores de la casa de los De La Reina.

Finalmente, Luz descubre que los trabajadores de la fábrica tienen una enfermedad incurable. Mientras, Andrés pilla a Gabriel y Begoña volviendo juntos de su cita y decide refugiarse en el alcohol para apagar sus penas y posteriormente tiene un fuerte enfrentamiento con María mientras ella mueve una pierna de los nervios. ¿Le habrá pillado Andrés?

Capítulo 374 de 'Sueños de libertad' - Martes 19 de agosto

Santiago, Fina y Marta en 'Sueños de libertad'.

Gabriel trata de tender puentes y arreglar sus problemas con Andrés en el desayuno y le dice que nunca se ha querido enfrentar a él. Ante la frustración de saber que no tiene nada que hacer, Andrés asegura que dejará de ser un obstáculo en su relación con Begoña y le pide perdón. Asimismo, Damián habla con Tasio para que intente dejar a un lado sus problemas con Andrés provocando que su hijastro vuelva a sentirse desplazado.

Por su parte, Digna le cuenta a don Pedro que su hermana Irene se ha marchado y trata de saber qué tiene que ver en ello y en la desaparición de José. Pero él no duda en echarle la culpa a Damián y Digna se compromete a hablar con quien fuera su cuñado para evitar más guerras.

En la colonia, Marta le comunica a Fina que el reportaje que les hizo a ella y a Pelayo se va a publicar en una importante revista y que eso podría suponer un espaldarazo a su carrera como fotógrafa. Y para celebrarlo le propone pasar la tarde en la casa de los montes sin saber que Santiago merodea por allí. Por su parte, Gema descubre que Raúl fue el responsable de que Teo se enfrentara con Alfonsito y le dejara las cosas claras y no duda en agradecerle el gesto.

Luz sigue muy preocupada por los casos de bronquiolitis entre los trabajadores de la fábrica y no duda en poner sobre aviso a don Pedro y el empresario le promete tomar cartas en el asunto pero se niega a parar la línea de saponificación. Mientras, en el laboratorio, Irene visita a Cristina para anunciar que se ha ido de casa de su hermano y que quiere dejar su trabajo. En plena charla, don Pedro se presenta y trata de aclarar las cosas con su hermana pero ella se niega. Además se descubre que el empresario tuvo algo que ver en la detención de José.

Por último, María y Gabriel celebran su futuro éxito empresarial. Y en la casa de los montes, Fina descubre que Santiago ha escapado de la cárcel y él no duda en acorralarla y trata de abusar de ella. Además no duda en atarla y esperar a que Marta haga acto de presencia para seguir con su plan de venganza contra ambas.

Capítulo 375 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 20 de agosto

Fina mata a Santiago en 'Sueños de libertad'

Pelayo recibe una llamada de la guardia civil para alertarle de que Santiago ha aprovechado un permiso para fugarse de la cárcel. Mientras, Marta llega a la cada de los montes, y descubre a Fina atada y al comercial junto a ella. Ella trata de mantener la calma y negociar con el hombre para que desaparezca de sus vidas y las deje tranquilas pero él no duda en amenazarla con una navaja en el cuello.

Pero Fina consigue liberarse de las cuerdas y ataca a Santiago con una botella. Él furioso se abalanza sobre ella sin saber que la dependienta ha conseguido quitarle la navaja que tenía y que termina clavándosela en su pecho acabando con su vida. Fina propone llamar a la guardia civil pero Marta se niega porque cree que volverían a estar en el punto de mira y poner en riesgo su relación y propone hacer desaparecer el cuerpo.

En el dispensario, Luz y Begoña deciden tomar cartas en el asunto por los problemas de respiración de los trabajadores al ver que don Pedro se niega a actuar. Ambas proponen hacer una junta extraordinaria para poner sobre aviso al resto de accionistas del grave problema. Tras saberlo, la tensión se apodera de todos los accionistas y pese a la enfermedad, la mayoría decide mantener el ritmo de trabajo.

En casa de los Merino, Digna le cuenta a Joaquín que gracias a los contactos de don Pedro ha conseguido que expulsen a Alfonsito del colegio y que así Teo ya no volverá a sufrir acoso. Por otro lado, Julia consigue que María y Andrés recuperan cierta armonía y reconducir su relación mientras Gabriel informa a Begoña de la condena que ha recibido el padre de Sandra Diosdado.

Finalmente, cuando Marta y Fina tratan de deshacerse del cuerpo de Santiago en la casa de los montes, Pelayo aparece y decide ayudar a la pareja. Así, les pide que se marchen del lugar mientras él se encargará del cuerpo del comercial. Cuando está limpiando la zona del crimen decide guardarse la navaja con las huellas que incriminan a Fina.

Capítulo 376 de 'Sueños de libertad' - Jueves 21 de agosto

Joaquín, Begoña y Andrés en 'Sueños de libertad'

Gabriel habla con Isabel y le confiesa que está deseando casarse con ella en París. Mientras, el sobrino de Damián celebra con María el avance de sus planes pues el problema de la saponificación que está trayendo de cabeza a Perfumerías De La Reina es toda una oportunidad para seguir avanzando en su objetivo.

Paralelamente, Luz y Joaquín tienen un fuerte desencuentro pues no están de acuerdo en la manera de actuar frente a los problemas que está acarreando para los trabajadores. La doctora insiste en que la prioridad es la salud de todos, pero su cuñado cree que lo que hay que hacer es evitar poner en riesgo a la empresa. Mientras, Tasio decide ocultarle a Carmen el problema de salud de los trabajadores para evitar que la noticia se propague por la colonia.

Por otro lado, Pelayo trata de convencer a Marta y Fina para que retomen sus vidas con total normalidad tras lo sucedido con Santiago y que actúen con normalidad para evitar levantar sospechas. Pero Fina sigue muy impactada tras haber acabado con la vida de una persona.

Irene lamenta no poder ponerse en contacto con José para que sea él quien le cuente toda la verdad. Mientras, Cristina recibe un misterioso sobre con una enorme cantidad de dinero. Por su parte, don Pedro informa a Tasio y Joaquín que Damián postergó la inspección de seguridad para poder infiltrar a Amador Rojas, un detective privado. Y cuando Begoña descubre que Andrés estaba al tanto busca refugio en Gabriel tras ver desvanecida toda su confianza en su cuñado.

Mientras, Marta decide ocultarle a Damián lo sucedido con Santiago, Pelayo no duda en aprovechar que tiene las pruebas que incriminan a Fina para dar un golpe encima de la mesa pues sabe que la dependienta es un obstáculo en su matrimonio. Así, decide chantajear a Fina proponiéndole que inicie una nueva vida en Argentina como fotógrafa.

Capítulo 377 de 'Sueños de libertad' - Viernes 22 de agosto

Fina está completamente acorralada ante la culpa y el miedo por acabar en la cárcel y decide aceptar finalmente el chantaje de Pelayo para iniciar una nueva vida en Argentina aunque eso suponga alejarse de Marta.

Por su lado, María sigue avanzando positivamente en su movilidad gracias a la ayuda de Gabriel. Una alianza que parece ir más allá de sus objetivos para acabar con los De La Reina. Pese a su mejoría física, María se niega a compartirlo con Andrés por miedo a que le deje de nuevo sola al ver que ya está recuperada.

En la fábrica se confirman las sospechas pues un informe confirma que el origen de los problemas respiratorios de los trabajadores tiene que ver con el área de saponificación. Tras ello, todos llegan a la conclusión de que tienen que cerrar dicha línea. Algo que provoca un nuevo enfrentamiento entre Luz y Joaquín pues él considera que hay que mantener en secreto las causas del cierre para evitar el pánico y el daño que se le puede hacer a la empresa pero la doctora considera que silenciarlo no es ético. Aunque rápidamente empiezan a oírse rumores y Tasio trata de acallarlos.

Por otro lado, Gema comparte con María su felicidad por ejercer la maternidad con Teo. Y Cristina decide armarse de valor para contarle toda la verdad sobre José a Ana, su madre adoptiva y revelarle que además del portero de la finca Pepe es su padre biológico. Y tras saber que Irene también ha recibido un sobre con la misma letra con las alianzas que José compró para su boda descubren que Damián tenía razón en que don Pedro amenazó en su momento a José y que ahora habría repetido la misma estrategia.

Fina decide pasar sus últimas horas en Toledo con Marta antes de poner rumbo a Argentina. Eso sí, ante las amenazas de Pelayo, decide ocultar el chantaje al que se ha visto sometida por el marido de su amada y que tiene que irse al otro lado del charco.