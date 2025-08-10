Una concursante de 'Agárrate al Sillón' (Telecinco) deja mal parada a Aitana con sus palabras: "Vulgar"

La concursante oponente que se enfrentó a Rafa Castaño en el 'Duelo final' de 'Agárrate al Sillón' en el programa del viernes, 8 de agosto, protagonizó un sonado momento por cómo se refirió a la cantante Aitana en una de las preguntas formuladas.

A Montse, como así se llamaba la contrincante, le tocó el tema 'Aitanas' a la hora de batirse en duelo con el vigente campeón del sillón. Y la extriunfita apareció en dos de las seis cuestiones que configuran esa prueba decisiva.

En primer lugar, cuando Eugeni Alemany le preguntó qué isla balear da nombre a uno de los éxitos de Aitana. La participante respondió, con ciertas dudas iniciales, 'Formentera', pero la contestación era correcta, incrementando los puntos de su marcador.

El 'momentazo' se produjo cuando los guionistas de 'Agárrate al Sillón' incluyeron la siguiente cuestión: qué nombre de comida tiene el perro de Aitana. Las opciones eran 'pisto', 'sopa', 'fresa' y 'brownie' y, en este caso, había tres puntos en juego.

Montse, entre risas, escogió 'brownie' y argumentó por qué seleccionaba esta opción: "Es que (Aitana) es tan cursi que le pega el perro así". Una afilada crítica que no se quedó ahí porque, cuando el presentador del concurso le dijo que no era correcto y le corrigió con 'sopa', la concursante no se pudo reprimir.

"Qué vulgar", soltó sin pelos en la lengua. Una reacción que le salió del alma y que fue acompañada de unas caras muy expresivas que venían a dejar entrever que la artista catalana no es de su agrado precisamente.