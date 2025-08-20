TVE se lleva esta película de Atresmedia con Carmen Machi al prime time de La 1 en un movimiento insólito

Este verano las cadenas de televisión están apostando fuerte por el cine español en sus parrillas. Así, Antena 3 ha dedicado la noche de los miércoles a diferentes películas como la saga de 'Padre no hay más que uno' o 'A todo tren' mientras que TVE lleva dedicando la noche de los jueves al cine patrio en las últimas semanas. Y es lo que va a hacer esta semana con una doble sesión de películas de Carmen Machi.

Así, TVE sigue potenciando su apuesta por los eventos de cine como hiciera recientemente con la emisión de toda la saga de 'Jumanji' o hará este próximo fin de semana con 'Jurassic Park'. En este sentido, TVE anuncia la "Noche de Carmen Machi" para este jueves con dos películas protagonizadas por la actriz de 'Aída'.

Lo más curioso de esta apuesta es una de las películas elegidas. Y es que la cinta que se emitirá en prime time a partir de las 22:50 horas tras 'Viaje al centro de la tele' es 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', que es una película producida por Atresmedia.

Algo que es poco inusual pues lo habitual es que sean las cadenas de Atresmedia las que emitan las películas producidas por su filial de cine como de hecho están haciendo tanto Antena 3 como LaSexta este verano. No obstante, recientemente, La 1 también emitía la tarde del domingo 'Los futbolísimos', con motivo del estreno de la segunda parte. Cabe decir que esa primera película está producida por Atresmedia aunque la segunda si es de RTVE. De modo, que en apenas un mes, TVE ha emitido dos películas producidas por Atresmedia.

Junto a 'Thi Mai, rumbo a Vietnam', TVE emitirá justo después la película 'Lo nunca visto', que en este caso si que es una producción de RTVE y que ya ha emitido en varias ocasiones La 1. Mientras que la cinta de Atresmedia fue emitida precisamente por Antena 3 hace un año.

Este jueves no te pierdas 'La noche de Carmen Machi'



🍿 'Thi Mai, rumbo a Vietnam' a las 22.50h

🍿 Y después, 'Lo nunca visto' pic.twitter.com/a1e9NSMMW6 — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 19, 2025

Así es "Thi Mai: rumbo a Vietnam" con Carmen Machi

Narra la odisea de Carmen (Carmen Machi), una mujer que tras perder a su hija en un accidente, recibe una carta que le anuncia que se le ha concedido a su hija la adopción de la niña vietnamita que solicitó.

Acompañada de sus dos mejores amigas, Elvira (Aitana Sánchez-Gijón) y Rosa (Adriana Ozores), que nunca han salido de España, viajarán hasta Vietnam para encontrarse con la cría y con situaciones complicadas, exóticas y rocambolescas, que sacarán a la luz los aspectos más peculiares de sus distintas personalidades. Andrés (Dani Rovira), un actor español que ha ido hasta Hanoi para vivir con su pareja, y un guía turístico nativo, formarán parte también de la aventura.

Sinopsis de "Lo nunca Visto"

Teresa (Carmen Machi) ve apagarse Fuentejuela de Arriba, la pequeña aldea de la montaña donde ha vivido toda su vida. Pero el pueblo recibe una visita inesperada: en medio de la nieve aparece un desubicado grupo de africanos, cuya llegada conmociona la aldea.

Teresa lo tiene claro: huidos de una situación de explotación a la que habían llegado engañados, los africanos quieren quedarse en España como sea… y esa puede ser la solución al problema de falta de habitantes en el pueblo. Con ayuda de sus amigos Jaime (Pepón Nieto), y el “Guiri” (Jon Kortajarena) decide ocultarlos y armar un plan. Poniendo patas arriba prejuicios y expectativas, los recién llegados y los habitantes locales trabajarán juntos para que su hogar continúe existiendo.