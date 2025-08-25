TVE levanta su programación por la muerte de Verónica Echegui con una emisión especial en prime time

El mundo del cine y la televisión están completamente en shock tras la inesperada muerte de la actriz Verónica Echegui a los 42 años. La madrileña fallecía este domingo en el Hospital 12 de Octubre tras varios días ingresada por una enfermedad, de la que no han trascendido los detalles.

Tras el triste fallecimiento de Verónica Echegui, TVE ha decidido mover ficha y homenajear a la actriz con la emisión de una de sus películas más emblemáticas y la cinta con la que saltó a la fama en el año 2006.

Así, según ha anunciado la corporación a través de su cuenta de "X", La 2 emitirá el próximo viernes 29 de agosto a partir de las 22:30 horas "Yo soy la Juani" dentro de 'Historia de nuestro cine'.

🔶@rtve rinde homenaje a Verónica Echegui con la emision de 'Yo soy la Juani' en 'Historia de nuestro cine'



🔸Este viernes, 29 de agosto, a las 22:30 h, en @la2_tve

Sinopsis de "Yo soy La Juani"

Juani es una adolescente del extrarradio que, además de tener problemas en su casa, tiene un novio muy celoso e indeciso con el que discute constantemente. Pero llega un momento en que la situación se le hace insoportable y decide dejarlo para poder hacer todo lo que no ha hecho mientras ha estado con él. Lo primero que se propone es triunfar como actriz.