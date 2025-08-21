Teresa Bueyes paraliza 'YAS Verano' e impacta con su alarmante situación: "Temo por mi vida"

Este jueves, Teresa Bueyes, una de las colaboradoras habituales de 'YAS verano' se ha convertido en protagonista muy a su pesar. Y es que la abogada ha decidido romper su silencio y alzar la voz por la pesadilla que atraviesa desde hace cinco años por culpa de dos ex trabajadoras.

Según ha explicado, Teresa Bueyes lleva siendo víctima del acoso de dos de sus extrabajadoras. "La imagen que proyecto es de una mujer muy fuerte, es el escudo que me he puesto para poder ejercer esta profesión, pero cuando uno se quita la toga, llega a casa y sale la persona que sufre y la que se preocupa porque su familia esté bien", empezaba diciendo.

"Es una situación de acoso que se lleva repitiendo durante años. Está en los tribunales pero ha estado parada por la lentitud y porque ha habido comisiones rogatorias a otros países para descubrir quién estaba detrás en Twitter y quién me hackeaba. Ha sido muy duro y obtener la orden de alejamiento ha sido muy complicado", proseguía relatando la colaboradora de 'YAS Verano'.

Pepa Romero ha querido indagar y saber cómo empezó todo este asunto. Y entonces Teresa Bueyes explicaba que el origen de todo fue la contratación de dos mujeres en su bufete. "A una ya la conocía y la otra era una joven que decía que era fan mía y que quería hacer prácticas en mi despacho. Y quizás yo pequé de confiada, un año fue todo tan bien que decidí pagarles a todos un viaje a Estambul. la última noche prorrogamos un día más la estancia y no había habitación para ella y decidí dejarle mi habitación y se abalanzó e intentó besarme", relataba la abogada recordando como la llamaba mamá y la trataba como una madre.

Teresa Bueyes se rompe con su confesión en 'YAS Verano': "Tengo terror"

Teresa Bueyes y Pepa Romero en 'YAS Verano'

A partir de ahí, Teresa Bueyes le comunicó a la joven que no quería que volviera a su despacho y ella se lo tomó a mal. "Ahí empezó una campaña de acoso y derribo. Ella empezó una relación sentimental con otra mujer que había trabajado en mi despacho y las dos empezaron una campaña que se traduce en falsificar todo tipo de perfiles con fotografías mías presuntamente con ánimo de hacerme daño a mí, a mi familia y con amenazas de muerte", proseguía contando.

Entre los actos cometidos supuestamente por estas mujeres estaba que le rayaron el coche y una denuncia falsa por violación así como agresiones a sus amigas y a ella misma. A raíz de todo esto, Teresa Bueyes consiguió que les pusieran una orden de alejamiento. Sin embargo, las mujeres se lo saltaron provocando un auténtico miedo en la colaboradora de Antena 3.

"Tengo terror, tengo muchísimo miedo. Estoy diagnosticada de un trastorno de pánico y he tenido que cambiarme de casa por ellas. Yo no me atrevo a ir sola por la calle. He llegado a temer por mi vida", clamaba Teresa Bueyes rompiendo a llorar en pleno directo.

Ahora tras años viviendo esta pesadilla en silencio, Teresa Bueyes ha decidido dar el paso y hacerla pública para denunciar la lentitud de la justicia y lo indefensos que se sienten las víctimas de acoso en casos como el suyo. Todo ello ante una Pepa Romero que se quedaba de piedra pues desconocía la situación que atraviesa su compañera.