Telecinco confirma a la pareja de esta polémica ganadora de 'Supervivientes' como concursante del 'All Stars'

Ya no queda nada para que Honduras vuelva a recibir en sus playas a 14 robinsones que ya saben lo que es sobrevivir allí. 'Supervivientes All Stars' llegará a Telecinco el próximo jueves y por ello la cadena está a punto de culminar la oficialización de sus concursantes.

Este sábado, 'Fiesta' ha revelado la identidad del décimo tercer concursante oficial de 'Supervivientes All Stars 2025'. Se trata de Tony Spina. Con él ya solo faltaría por confirmarse el fichaje de Adara Molinero, que podría producirse el próximo lunes en el FesTVal de Vitoria durante la presentación del reality.

Tony Spina regresa a Honduras tras su participación en 'Supervivientes 2014'. Una edición que tuvo que abandonar tras 33 días de aventura por una lesión. Algo que provocó que se quedara con ganas de superarse a sí mismo y de poder volver en algún futuro.

De esta manera, Tony Spina tratará de emular a su novia Marta Peñate, que fue la ganadora de la primera edición del formato con ex extrellas el año pasado tras superar en la gran final a Alejandro Nieto, Sofía Suescun y Jorge Pérez.

Con Tony Spina son ya trece los concursantes confirmados de 'Supervivientes All Stars' sumándose a Jessica Bueno, Iván González, Gloria Camila, Elena Rodríguez, Kike Calleja, Rubén Torres, Alejandro Albalá, Miri Pérez-Cabrero y Noel Bayarri.

✨ Tony Spina, concursante 13 de S|V All Stars 2025. El jueves 4 de septiembre, GRAN ESTRENO en @telecincoes pic.twitter.com/Ls21oBBbpR — Mediaset España (@mediasetcom) August 30, 2025

Nacido en Italia en 1989 y criado en España, Tony Spina se dio a conocer en nuestro país en 'Mujeres y Hombres y Viceversa', donde comenzó una carrera televisiva fulgurante. En el programa de Emma García ejerció tanto de pretendiente como de tronista. Fue en el espacio donde conoció a Oriana Marzoli comenzando una relación de idas y venidas que les llevó también a participar en otros realitys como 'Amor a prueba' o 'Doble tentación' en Chile.

Posteriormente, Tony Spina ha participado también en otros realitys en nuestro país como en 'GH VIP', donde conoció a Makoke y con la que inició una relación que duró aproximadamente un año. Posteriormente empezó una relación con Marta Peñate, con la que sigue a día de hoy y con quién ha intentado ser padre sin mucho éxito después de varios tratamientos de fertilidad y un aborto.

Junto a Marta Peñate, Tony Spina también participó en el reality '¡Vaya vacaciones!', en el que ambos coincidieron precisamente con otra de sus ex parejas: Makoke y su hijo Javier Tudela.