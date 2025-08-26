Telecinco anuncia a este sonado subcampeón para 'Supervivientes All Stars 2025' como noveno confirmado

La lista de concursantes de 'Supervivientes All Stars' va poco a poco cerrándose. Así, este martes, 'Vamos a ver' ha confirmado la identidad del noveno concursante confirmado. Y se trata de uno de los subcampeones del reality que más ha dado que hablar en Telecinco.

Así, 'Vamos a ver' ha confirmado el fichaje de Rubén Torres, que regresará a Honduras tras quedar en segunda posición en 'Supervivientes 2024' y a quién pudimos ver en la última edición de 'La isla de las tentaciones' como tentador vip conquistando a Bayan con engaños pues después se descubrió que el bombero ya tenía pareja.

Pues sí, soy Torres. Y he vuelto a caer en la tentación", asegura Rubén Torres en su vídeo promocional. "Pero esta vez he caído en la tentación de concursar en 'Supervivientes All Stars'. Preparaos porque vengo dispuesto a darlo todo con tal de ganar", añade el bombero.

De esta manera son ya nueve concursantes los confirmados en la lista de 'Supervivientes All Stars'. Rubén Torres se suma así a Jessica Bueno, Gloria Camila, Iván González, Elena Rodríguez, Sonia Monroy, Carlos Alba, Kike Calleja y Fani Carbajo.

✨ Rubén Torres, noveno concursante de S|V All Stars 2025. Muy pronto, estreno en @telecincoes pic.twitter.com/wSyBLmjmZ4 — Mediaset España (@mediasetcom) August 26, 2025

¿Quién es Rubén Torres, el noveno confirmado para 'Supervivientes All Stars'?

Rubén Torres es bombero y tatuador y se dio a conocer en 'Falso amor', el reality que emitió Netflix con Mónica Naranjo como presentadora. Tras ello, su gran salto se produjo al convertirse en uno de los concursantes de 'Supervivientes 2024', edición en la que demostró ser todo un aventurero hasta el punto de quedarse a las puertas de la victoria. Además tiene el récord de collares de líder de la edición y se ganó al público gracias a su carácter competitivo, habilidades físicas y la empatía que mostraba con sus compañeros, entre otras cosas.

Posteriormente, Rubén Torres participó en la última edición de 'La isla de las tentaciones' como tentador vip. El de Santa Coloma de Gramanet consiquió conquistar a Bayan Al Masri. Ella decidió dejar a su novio Eros y marcharse con el bombero. Sin embargo, al poco de salir del reality todo saltó por los aires cuando ella descubrió que Torres le había engañado y ya tenía pareja cuando entró en el programa de Telecinco.

Actualmente, Rubén Torres entra a 'Supervivientes All Stars' con pareja. Así, el bombero no ha parado de subir contenido en redes sociales junto a una joven llamada Laura Cantizano. Pero quién ocupa también parte de su corazón es su perro Braco.