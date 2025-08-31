'Sueños de libertad', avance semanal del 1 al 5 de septiembre: el chantaje de don Pedro y un fuerte escándalo

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado su récord histórico en las últimas semanas. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso con la fábrica en peligro por las demandas de los trabajadores por sus problemas respiratorios y tras la huida de Fina por el chantaje de Pelayo tras la muerte de Santiago. Además, don Pedro se ha quedado solo después de que Irene y Digna hayan decidido romper con él.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras su tenso cara a cara, Digna le anunciaba a don Pedro que ha decidido marcharse de casa y volver con su familia. Él, completamente desesperado, trataba de retenerla a su lado a toda costa diciéndole que la necesita más que nunca. Pero ella le dejaba claro que no le va a perdonar jamás y que ha llegado el momento de separarse. Y finalmente, Luz le contaba toda la verdad a Digna sobre la enfermedad de su marido.

Luz recibía la notificación del abogado de los trabajadores para que declare en el juicio y la doctora anunciaba a la directiva de Perfumerías De La Reina que ha decidido contar toda la verdad aunque eso vaya contra los intereses de la fábrica. Una decisión que sin duda puede poner en jaque su matrimonio con Luis. Paralelamente, Luis y Cristina seguían acercándose cada vez más.

Por su lado, Gema compartía con las chicas su deseo de cambiar de aires al sentirse completamente agotada por el trabajo en la tienda. Paralelamente, Gaspar también decidía poner punto y final a su trabajo en la cantina traspasándola y tratar de iniciar una nueva vida. Mientras, Carmen le contaba a Claudia que Fina no está en París y ambas compartían su temor por el paradero de su amiga temiéndose lo peor.

En la junta directiva de la empresa y ante la grave situación que atraviesan todo saltaba por los aires con los directivos divididos entre los que piensan que hay que negociar con ellos como considera Gabriel y los que se niegan a ello. En medio de todo esto, Andrés proponía implicarse personalmente en las negociaciones para tratar de llegar al mejor acuerdo que acabe con la debacle que se les avecina.

Marta sigue completamente hundida ante la desaparición de Fina y terminaba dejando plantados a Pelayo y a Miguel Ángel Vaca mientras que el gobernador civil le dejaba claro a su sucesor que no puede permitirse ningún escándalo ahora que su nombramiento ya está prácticamente hecho. Por último, Pelayo recibía una noticia que podría cambiarlo todo.

¿Pero qué va a pasar la próxima semana en 'Sueños de libertad'? No te pierdas todas las tramas que transcurrirán en la serie de Antena 3 esta semana del lunes 1 al viernes 5 de septiembre:

Capítulo 383 de 'Sueños de libertad' - Lunes 1 de septiembre

Andrés y Damián en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés regresa a casa con esperanzas tras llegar a un acuerdo con uno de los trabajadores que puede ser satisfactorio para ambas partes evitando llegar a los tribunales. Ante este posible acuerdo, Gabriel y María chocan porque él quiere destrozar a su tío Damián y ella no está de acuerdo con las normas.

Mientras, en casa de los Merino, Gema le anuncia a Joaquín su decisión de cambiar de aires y de hacerse cargo de la cantina aprovechando que Gaspar ha decidido marcharse de Toledo tras romper su relación con Manuela, pero a su marido no le hace demasiada gracia. Por su parte, Digna se ve incapaz de contarle lo sucedido con don Pedro a Gema.

En la tienda, Claudia y Carmen reciben una carta de Fina. En ellas, la dependienta se despide para siempre de sus amigas porque no piensa volver nunca. Además también se despide de Marta rompiendo para siempre su relación. Algo que termina por romper a la De La Reina cuando se entera de la ruptura. Paralelamente, Ángela acude a ver a Damián para reprocharle su actitud hacia Tasio volviendo a darle de lado y le presiona para que arregle las cosas con su hijo.

Por su lado, Irene se abre con Cristina y le confiesa lo arrepentida que está por haber caído en las garras de su hermano y haber hecho tanto daño a Joaquín. Asimismo, Cristina pasa la noche con Luis en el laboratorio para poder terminar la nueva fragancia y ante la felicidad por haber terminado el trabajo la joven termina besando a su jefe.

Gabriel no se da por vencido pues no soporta que Andrés haya conseguido llegar a un acuerdo con los demandantes solucionando el grave problema de la fábrica y decide llamar a la prensar para darles un chivatazo sobre el problema de salud que afecta a Perfumerías de La Reina. Finalmente, don Pedro decide hacer una severa amenaza a Digna para que no le abandone: si se marcha la denunciará por el asesinato de Jesús.

Capítulo 384 de 'Sueños de libertad' - Martes 2 de septiembre

Digna y Luz en 'Sueños de libertad'

Tras la filtración de Gabriel, el escándalo en Perfumerías De La Reina inunda toda la prensa en el día del cumpleaños de Begoña provocando un gran revuelo en la fábrica y todos los alrededores de la colonia. Un gran problema que afecta de lleno a Pelayo pues Miguel Ángel Vaca le deja claro que este escándalo puede poner en peligro su nombramiento como gobernador civil.

En la tienda, Carmen decide utilizar una fotografía de Fina para el lanzamiento de la nueva fragancia de Perfumerías De La Reina. Por su parte, Marta comparte con las dependientas su fuerte tristeza ante la marcha de Fina y les confiesa que ha roto definitivamente su relación con ella y que no sabe donde se encuentra. Por su parte, Raúl trata de convencer a Gaspar para que no se marche de la cantina pero él lo tiene claro y el hecho de que Gema quiera quedarse con el negocio facilita las cosas.

Mientras, Luz trata de recomponer su relación con Luis con escaso éxito pues las cosas entre ambos no están bien motivadas por los últimos enfrentamientos por la empresa. Paralelamente, Cristina quiere aclarar lo sucedido con su jefe tras el beso que se dieron el día anterior pero el perfumista prefiere evitar hablar de lo que pasó.

También Irene trata de reconciliarse con Digna pero su cuñada no está por la labor de ponérselo fácil. Aunque al sospechar que está siendo chantajeada por su hermano don Pedro, no duda en ofrecerle su ayuda. Por su lado, Damián quiere solucionar sus problemas con Tasio y le propone acudir a una cena en su casa pero él le deja claro que está muy dolido.

Andrés organiza una comida familiar para celebrar el cumpleaños de Begoña por todo lo alto. Sin embargo, sus planes se van al traste porque Gabriel se adelanta y le organiza un picnic muy especial en el campo junto a Julia llevándose un fuerte chasco.

Capítulo 385 de 'Sueños de libertad' - Miércoles 3 de septiembre

Gabriel le deja claro a Begoña que los ánimos entre los trabajadores están muy caldeados y que pese a que el intento de acuerdo de Andrés era con buena intención no ha ayudado. Asimismo, la sorpresa del abogado a Begoña por su cumpleaños entusiasma a la enfermera y el hecho de pasar el día jugando con la niña hace que se cumpla su deseo de volver a formar una familia.

Marta trata de volcarse en su trabajo y el nuevo lanzamiento de Perfumerías de La Reina para olvidarse de la marcha de Fina y su ruptura pero no logra seguir adelante. Y tras contarle todo a Damián, su padre trata de animarla pero parece que es en vano. Tras ello, Marta habla con Luis y Joaquín sobre el lanzamiento del nuevo perfume con una fotografía de Cristina bajo el nombre de Pasión oculta provocando que Joaquín sospeche que a su hermano le pasa algo y finalmente Luis decide compartir con su hermano su beso con Cristina después de que esta le dejara claro que no volverá a pasar.

María decide dar el paso y le confiesa a Andrés su decisión de ser madre y de adoptar un hijo dejándole descolocado. El ex militar considera que María no está en condiciones de poder cuidar a un niño pero su deseo de convertirse en padre también le pueden. Por otro lado, los problemas se multiplican en la fábrica con varios clientes queriendo romper su acuerdo con el escándalo de la prensa.

Ángela se enfrenta con Tasio por su negativa a acudir a la cena que le propuso Damián para tratar de tender puentes y no duda en decirle que su rencor puede acabar pasándole factura. Por su parte, Gaspar se reúne con Damián para contarle su decisión de dejar la cantina y le promete que va a dejar el negocio en las mejores manos.

Digna y Luz acuerdan mantener en secreto la enfermedad de don Pedro para evitar males mayores. Después del escándalo de la prensa, Pelayo explota contra Marta y Damián por provocarle una crisis en su nombramiento como gobernador civil y les exige arreglar el problema lo antes posible o perderá su deseo de ascender políticamente. Por último, Begoña invita a Gabriel a pasar la noche con ella para culminar la celebración de su cumpleaños.

Capítulo 386 de 'Sueños de libertad' - Jueves 4 de septiembre

Damián le cuenta a Manuela la decisión de Gaspar de dejar la cantina y el ama de llaves se queda rota al saber que su ex pareja ha decidido marcharse. Tras ello, la tía de Claudia decide acudir a la cantina para intentar evitar que Gaspar se marche pero parece que todo está decidido.

Gabriel y Begoña despiertan juntos mostrándose más unidos que nunca mientras Julia también muestra su felicidad con María por la relación de su madre con el abogado. Y María decide confesarle a la niña sus planes de adoptar a un niño para que se ponga de su lado y consiga convencer a Andrés. Después, la enfermera comparte su felicidad con Luz en el dispensario mientras la doctora le confiesa que teme por su matrimonio pues además piensa que Cristina puede ser un problema para ella.

Don Pedro decide regresar a la fábrica acompañado de Digna. Pero ambos tienen un fuerte enfrentamiento que Joaquín presencia dejándole muy preocupado. Por si fuera poco, la crisis de la empresa sigue agravándose pues cada vez son más proveedores los que están rompiendo sus contratos. Digna enfrenta a Irene por su silencio sobre lo que hizo con Joaquín mientras su cuñada trata de advertirle a su cuñada y le pide que abandone a su hermano.

Tasio decide hacer caso a su madre y termina aceptando la invitación de Damián para acercar posturas. Mientras, Begoña descubre la sorpresa que le tenía preparada Andrés por su cumpleaños y que tuvo que ser cancelada por su picnic con Gabriel.

Joaquín y Gema hablan sobre el extraño comportamiento de Digna con don Pedro pues piensan que hay algo turbio en su matrimonio. Y después, Joaquín no duda en preguntarle a su madre por su rara actitud y ella termina confesándole todo sobre lo que le hizo don Pedro confirmando sus sospechas de que era un monstruo y que le está amenazando. Aunque su enfermedad hará que todo acabe pronto.

Capítulo 387 de 'Sueños de libertad' - Viernes 5 de septiembre

Luz le aclara a Joaquín y Luis que el cáncer de don Pedro es irreversible y que antes o después va a tener que delegar sus responsabilidades en la fábrica. Paralelamente, Joaquín decide ocultarle a Luis todo lo que Digna le contó sobre don Pedro pues bastantes problemas tiene con su crisis matrimonial con Luz. A quién si le cuenta todo es a Gema.

Julia le confiesa a Begoña los planes de María para convertirse en madre y de adoptar a un hijo. Mientras, Andrés parece tener claro cada vez más que sería un grave error adoptar a un niño pues la falta de amor en su matrimonio sería un obstáculo para criar a un hijo hundiendo a su mujer. Después, Begoña comparte la noticia con Luz y ella le deja claro que sería un error pero la enfermera deja claro que quiere mantenerse al margen.

Irene empieza a sospechar que su hermano don Pedro no está bien y Luz le recomienda que debe hablar con él lo antes posible haciendo que sus sospechas sobre su verdadero estado aumenten aún más. Por su lado, don Pedro se niega a dejar su puesto de director y no duda en volver a humillar a Joaquín.

Gabriel consigue cerrar un acuerdo clave con los trabajadores ofreciéndole una gran indemnización a cambio de no ir a juicio y deja entrever a Damián y Andrés que quizás podrían deberían vender alguna propiedad para poder pagarles. Pese a todo, Damián le agradece su trabajo a su sobrino. Por su parte, Gaspar le deja claro a Gema que lo mejor es que no deje la tienda por la cantina porque es una ruina

Marta se vuelve a refugiar en su diario volviendo a escribir sin parar de pensar en Fina. Por último, Damián recibe en su casa a Carmen, Ángela y Tasio pero de nuevo lejos de calmar las aguas todo vuelve a estallar por los aires cuando Tasio trata de defender a don Pedro generando un momento de tensión e incomodidad.