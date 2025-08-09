Qué 5 películas de estreno ver este fin de semana del 8 al 10 de agosto a Netflix, Movistar, Prime Video o HBO Max

Un fin de semana más, os traemos una lista de los cinco películas de estreno más potentes en las plataformas de streaming, entre Netflix, Movistar Plus+, Prime Video, Disney Plus o SkyShowtime. Y, aunque los meses de verano no se caracterizan por tener grandes títulos, sí que llegan algunas películas y documentales interesantes para hacernos una buena maratón de fin de semana.

En Netflix llega el documental 'Los diamantes de Amberes: El robo del siglo'. Y ojo, porque parece ficción. Como si estuviéramos viendo 'La trampa', ese clásico noventero de Catherine Zeta-Jones y Sean Connery, pero sin lásers ni Año Nuevo. También nos llega el regreso de Eddie Murphy a la comedia de acción gracias a Prime Video y 'El último encargo', junto a Pete Davidson y Keke Palmer. Una de esas películas que tan bien se le dan al actor. Pero este fin de semana también tenemos que recomendar dos filmes de Oscar. Por un lado tenemos 'Las vidas de Sing Sing', protagonizado por un Colman Domingo que fue nominado a Mejor Actor. Y, por otro lado, 'Nosferatu', la nueva revisión del clásico, a cargo de Robert Eggers, y que también tuvo varias nominaciones en el aspecto visual. Y, para terminar, la aventura futbolística de Eva Longoria en 'Nexaca'. ¿Quién da más?

Los diamantes de Amberes: El robo del siglo

Sinopsis: En 2003, unos ladrones de élite perpetraron un robo histórico en una cámara acorazada supuestamente irrompible del impenetrable Diamond Center de Amberes, llevándose cientos de millones en gemas.

En 2003, un grupo de ladrones de élite perpetró uno de los golpes más audaces de la historia al irrumpir en la bóveda subterránea del Centro Mundial del Diamante en Amberes, una instalación considerada como prácticamente inexpugnable. Con tecnología avanzada y un plan meticulosamente elaborado, robaron cientos de millones de dólares en gemas sin engarzar, en lo que muchos han calificado como el "atraco del siglo".

El documental reconstruye minuto a minuto cómo se gestó el plan y quiénes estuvieron detrás de él, incluyendo al italiano Leonardo Notarbartolo, quien se infiltró en la joyería como un comerciante más, y reunió un grupo criminal conocido como la 'Escuela de Turín' para ejecutar el robo. A través de entrevistas con los protagonistas y los investigadores, así como recreaciones visuales, el filme investiga cómo lograron burlar todas las medidas de seguridad (sensores sísmicos, campos magnéticos, detectores infrarrojos) y salir airosos.

Plataforma: Netflix

Las vidas de Sing Sing

Sinopsis: Un pequeño grupo de presos encarcelados en el Centro Correccional Sing Sing, una de las prisiones de máxima seguridad más famosas del mundo, se propone montar su propia obra teatral como parte de un taller de teatro. A través de las artes escénicas, estos hombres consiguen ver el mundo como un lugar por el que luchar.

Dirigida por Greg Kwedar y estrenada mundialmente en el Festival de Toronto, 'Las vidas de Sing Sing' es ese típico drama de Oscar, pero con un toque diferente que la convierte en una película única. Y es que la gran mayoría de actores que participan en la película no son profesionales. "Sabíamos que queríamos contar con algunos profesionales, pero la mayoría del conjunto tenía que estar formado por antiguos alumnos del programa. Y confiábamos en ello, porque sabíamos que el talento estaba ahí", explicó su director en la presentación de la película.

Eso sí, aunque los hombres no tenían experiencia en cine y televisión, contaban con décadas de experiencia sobre el escenario, en Sing Sing y en otros lugares. "Así que redoblamos el enfoque que usamos enn 'Jockey' (su anterior película), y las escenas más profundas de la película son simplemente estos hombres hablando por sí mismos".

Plataforma: Movistar Plus+

El último encargo

Sinopsis: Una rutinaria recogida de dinero da un giro salvaje cuando dos conductores de firgon blindado, Russell y Travis son asaltados por una banda a las órdenes de la hábil Zoe, con planes que van mucho más allá de un camión lleno de dinero en efectivo. Mientras el caos se desarrolla a su alrededor, el improbable dúo tiene que desenvolverse en situaciones de alto riesgo, con personalidades que chocan continuamente y un muy mal día que no para de empeorar.

Eddie Murphy regresa a ese género que tan bien se le ha dado desde siempre: la comedia de acción. 'El último encargo' está dirigida y producida por Tim Story ('Los 4 Fantásticos') y escrita por Kevin Burrows ('Gentlemen Lobsters') y Matt Mider. Y ojo, que junto a Murphy nos encontramos a Pete Davidson, tratando de despegar su carrera como actor tras su paso por 'Saturday Night Live!', y Keke Palmer, una de las actrices y comediantes más solicitadas de la actualidad. "Una comedia de acción con un estilo que recuerda al cine de principios de los 2000: ritmo rápido, sin momentos aburridos, con una duración de una hora y cuarenta minutos repleta de diversión", dijo Pete Davidson sobre la película en la rueda de prensa.

Y es verdad que este tipo de cine nos recuerda a esas películas sin pretensiones de finales de los 90 y comienzos de los 2000. La diferencia es que antes llegaban a cine, y algunas de ellas incluso conseguían buenos datos de taquilla. Pero con la llegada del streaming, este tipo de historias se han visto relegadas a las plataformas, y pocas de ellas generan suficiente conversación. ¿Destacará en el catálogo esta nueva aventura de Eddie Murphy?

Plataforma: Prime Video

Necaxa

Sinopsis: El querido equipo de fútbol mexicano Club Necaxa se esfuerza por recuperar su lugar como uno de los mejores equipos de México, mientras que su propietaria mexicana-estadounidense Eva Longoria intenta dar nueva vida al equipo con la ayuda de sus amigos de alto perfil, incluidos los nuevos copropietarios Rob McElhenney y Ryan Reynolds.

Eva Longoria encabeza la docuserie Necaxa, un proyecto bilingüe que toma como inspiración el éxito de Welcome to Wrexham. La serie sigue el proceso de reconstrucción del Club Necaxa, uno de los clubes más históricos del fútbol mexicano, documentando su traslado de la capital, Ciudad de México, a Aguascalientes. A lo largo de los episodios se entrelazan momentos personales dentro del vestuario con decisiones estratégicas, conflictos internos y reveses deportivos como lesiones importantes o cambios en el cuerpo técnico, todo bajo el impulso inquebrantable de una afición que sueña con devolverle la gloria a los Rayos.

Además de aparecer en pantalla, Longoria participa como productora ejecutiva junto a Rob McElhenney y Ryan Reynolds, quienes aportan su particular enfoque narrativo al proyecto con el objetivo de renovar el espíritu del club y poner en valor su historia tanto en lo deportivo como en lo cultural. "¿Por qué las celebridades estamos apostando por el fútbol? Porque tenemos los recursos para hacerlo, pero también porque hemos descubierto que el deporte es una de las últimas formas genuinas de entretenimiento", declaró Longoria en una entrevista con GQ. "Con el auge del streaming y el declive de la televisión tradicional, la forma de consumir contenido ha cambiado: el público ve lo que quiere, cuándo quiere y en el dispositivo que elige".

Plataforma: Disney Plus

Nosferatu

Sinopsis: Historia gótica de obsesión entre una joven hechizada y el aterrador vampiro encaprichado de ella, que causa un indescriptible terror a su paso.

La nueva película de Robert Eggers, director de 'The VVitch' o 'El Faro', fue esta nueva versión del mito de Nosferatu, pero con un toque mucho más oscuro y tétrico que la película de Murnau. Visualmente poderosa (los Oscar así se lo reconocieron), tiene entre sus protagonistas a Bill Skarsgad, Willem Dafoe o Lily Rose Depp. Aunque la película tiene problemas de ritmo, consigue dar miedo en bastantes escenas, y dar una visión a la leyenda vampírica que tantas veces hemos visto en cine y televisión.

"El Nosferatu de Murnau es un sencillo cuento de hadas, que creo que es lo que de verdad me atrajo, más que todo lo relacionado con Drácula. Eso y el hecho de que el vampiro sea más folk, por así decirlo. Con esta película he intentado ir más allá en estos dos elementos. Y también con la historia de Ellen", explicó Eggers para Fotogramas.

Plataforma: SkyShowtime