Patricia Pardo lanza una pregunta clave tras el comunicado de Iñaki y Nico Williams: "¿Qué necesidad tienen?"

En los últimos días, Iñaki Williams ha sido noticia por dos cuestiones. Por un lado, por su nombramiento como capitán del Athletic de Bilbao y sus ataques a la ultraderecha; y por otro lado el caso de estafa en el que se han visto implicados él y su hermano Nico. Ambos han enviado un comunicado del que se hacían eco este viernes en 'Vamos a ver' con Patricia Pardo pronunciándose alto y claro.

Cabe decir que Nico e Iñaki Williams estarían implicados en un presunto delito de estafa por la compra de un vehículo de alta gama. Fueron señalados cuando la empresa navarra "OMNIGESTION 24 SLU" interpuso una querella contra los futbolistas por apropiación indebida de dicho vehículo.

Tras saltar a la luz esta denuncia y que la denunciante hablara en 'Tardear', los futbolistas mandaron un comunicado del que se hacían eco en 'Vamos a ver' con Patricia Pardo. "Tras enterarnos por los medios de comunicación de la posible existencia de una denuncia contra nosotros, una vez obtenida información, podemos confirmar que hay una denuncia contra nosotros basada en hechos que no se corresponden con la verdad", empezaban diciendo Iñaki y Nico Williams.

"Negamos rotundamente haber incurrido en delito alguno. No existe base fáctica ni jurídica que sustente la imputación de conductas penales. La denuncia presentada oculta y tergiversa deliberadamente los hechos reales acaecidos. Es evidente que el propósito subyacente de esta denuncia infundada es menoscabar nuestra imagen persona y profesional, buscando coaccionarnos para que efectuemos un pago indebido", concluyen en el comunicado.

"¿Qué necesidad tienen estos dos hermanos futbolistas y más que solventes de meterse en este tinglado?", se preguntaba Patricia Pardo en el programa matinal de Telecinco. Asimismo, la presentadora dejaba entrever la posibilidad de que en realidad sean los hermanos Williams las víctimas de estafa tal y como ellos mismos también han dejado entrever en su comunicado.

Las preguntas de Patricia Pardo sobre el caso de Iñaki y Nico Williams

Tras ello, era Alfonso Egea el que dejaba claro que "la presunción de inocencia de ambos futbolistas está intacta". Pese a ello, ha recalcado como la denuncia "ha sido interpuesta aportando documentación: firmas y audios". Asimismo, el colaborador aseguraba que "los futbolistas de élite tienen muchas personas alrededor que hacen cosas por ellos que no son del todo convenientes" pero recordaba como en uno de los audios los Williams pedían los detalles del vehículo por el que han sido imputados.

Pero Patricia Pardo insistía en tratar de entender el caso y situar a los Williams fuera de toda la estafa. "¿Pero puede haber una tercera persona que haya actuado en nombre de ellos dos, que a uno de ellos le interesara el vehículo, y que haya hecho una gestión fraudulenta y la consecuencia de eso ha sido que hayan acabado los dos imputados?", cuestionaba la presentadora.

"Es que me parece tan extraño, qué necesidad tienes tú que tienes además una imagen pública y eres solvente de meterte en algo así, estamos hablando de 70.000 euros que para un futbolista no es calderilla, pero casi. No lo entiendo", sentenciaba la nueva presentadora de 'Vamos a ver' tras la marcha de Joaquín Prat a las tardes.