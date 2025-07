Gonzalo Miró deja meridianamente claro cuál es el fracaso de Vox en su polémica con Iñaki Williams

Iñaki Williams, el jugador del Athletic de Bilbao, no ha dudado en celebrar que se ha convertido en el primer jugador negro en ser el capitán del equipo vasco. Y sus declaraciones cargando contra la ultraderecha han provocado que desde Vox le hayan señalado. Este miércoles, Gonzalo Miró no ha podido ser más claro con su opinión de este asunto.

En su primera rueda de prensa como capitán, Williams aseguró que "la ultraderecha está de moda", por lo que tanto él como su hermano Nico, descendientes de migrantes y futbolistas con una carrera exitosa, deben "seguir callando bocas".

"¿Gonzalo te sorprende que Vox se haya dado por aludido o que haya entrado al trapo de esa manera?", le cuestionaba Marina Valdés, a lo que el colaborador dejaba claro que no. "No me sorprende, es que debe darse por aludido. El éxito de Iñaki Williams, de Nico Williams y de Lamine Yamal, el éxito de estos chicos es el fracaso de Vox", empezaba diciendo Gonzalo Miró.

Y es que para Gonzalo Miró "son segundas generaciones de padres que Vox hubiera prohibido entrar en nuestro país". "Es así de simple, ellos tienen un problema con el color de la piel y con la pobreza porque un latinoamericano rico o un sueco millonario no le importa ni le preocupa demasiado. Pero ver triunfar a estos chicos españoles de segunda generación, entra en conflicto con el discurso de Vox", sentenciaba al respecto. "La realidad es que aquí hay mucha gente que viene a trabajar, a intentar buscarse la vida y a intentar ser feliz", añadía el colaborador.

Gonzalo Miró deja claro el motivo por el que la gente joven vota a Vox

Por su parte, Marina Valdés recordaba que "hablan de multimillonarios alguien que ha sido condenado por tercera vez por financiación irregular". "Bueno y porque los multimillonarios de herencia no les molesta mucho. Iñaki y Nico son dos tipos muy sensatos, él habla de la moda de Vox y si que me parece que hay sociológicamente una moda entre la gente más joven con Vox porque les parece que va contracorriente", comentaba Elisa Beni.

"Tiene mucho sentido una cosa que has dicho Marina porque se dice mucho cuando hay casos de corrupción en el PP o en el PSOE que gana votos la ultraderecha, pues hoy es la tercera vez que les condenan por financiación ilegal, ¿ellos de qué se libran? Es un poco contradictorio que la gente joven se vaya aquí por el desenganche que pueden tener con la política por la corrupción de ciertos partidos cuando se está viendo que estos son peores que los que estaban", añadía Gonzalo Miró.

"El problema es que probablemente en este país no se haya estudiado en las escuelas el fascismo, el franquismo como se debería haber estudiado", concluía al respecto de por qué los jóvenes votan de forma masiva a la ultraderecha a pesar de todos los recortes que pretenden hacer.