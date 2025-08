Los comunicados enfrentados de Andrea y Joel ('La isla de las tentaciones') tras su ruptura y los motivos reales

'La isla de las tentaciones 8' dejó un reguero de drama y rupturas al que no están consiguiendo sobrevivir ni las relaciones que permanecieron intactas tras la edición. Tras varias ida y venidas, Adrea y Joel han puesto fin a su relación, y el de Barcelona ha sido el primero en hacer un comunicado a sus seguidores sobre ello. Algo que no ha sentado demasiado bien a la influencer, que ha cargado contra su ex pareja en redes sociales.

Después de que Javi de Hoyos adelantase en su cuenta de Tik Tok que la pareja se encontraba atravesando una larga crisis, Joel Bendicto ha tomado su cuenta de Instagram para confirmar el fin de su relación con Andrea. "Somos dos personas que nos amamos muchísimo pero somos tan diferentes en tantas cosas que no llegamos al punto de hacernos felices, esa es la principal causa de la ruptura", ha comenzado explicando.

Así, la única pareja que permaneció intacta en su paso por la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha terminado marchitándose al igual que el resto. "Creo que hemos llegado a la conclusión de que nos amamos a morir pero no somos la persona adecuada o no estamos en el momento adecuado de seguir en este camino juntos", aclaraba el de Barcelona en su comunicado.

"Pero Andrea es y será una de las personas más importantes que voy a tener en mi vida. Me ha enseñado lo que es querer, amar y luchar por una relación y voy a estar siempre agradecido por todo lo que he vivido y me ha enseñado", termina explicando el concursante del reality de Telecinco, sin saber que este pronunciamiento no sentaría demasiado bien a su expareja.

Y es que, Andrea no ha tardado en tomar sus redes sociales para contestar al pronunciamiento unilateral de Joel. "Me hace gracia tener que enterarme por otras personas de que se ha hecho un comunicado sobre nuestra ruptura", ha comenzado señalando la concursante de 'La isla de las tentaciones' en sus historias de Instagram, abriendo fuego contra su expareja y dejando entrever los motivos de su ruptura.

"No estoy para personas que dicen amar pero no lo demuestran"

"Yo ya estoy en otro momento de mi vida. No estoy para personas que dicen amar pero no lo demuestran. No me interesa entrar en explicaciones ni dar más vueltas. Todo lo que viví me ha enseñado a ponerme primero y eso es lo que estoy haciendo", subraya Andrea, aclarando que está enfocada en "sanar, en crecer, en rodearme de gente que sí suma".

"Ha sido parte de mi historia y, por eso, me despido sin odio y que le vaya bien, de corazón. Por mi parte, este tema está más que cerrado", termina señalando Andrea, zanjando sus cuentas pendientes con Joel y dejando claro que no queda ni rastro de ese amor que salió supuestamente fortalecido tras ponerse a prueba en 'La isla de las tentaciones'.