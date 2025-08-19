'La Promesa', avance del próximo capítulo del miércoles 20 de agosto con una visita totalmente inesperada

La detención de Lorenzo en La Promesa ha sumido a la familia Luján en una mezcla de preocupación y alivio, y Curro confiesa a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios.

Leocadia, poco convencida ante la propuesta de Manuel para sacarla del negocio, pospone su decisión. Tras enterarse de la intención de Martina de abandonar La Promesa por sus desencuentros con Catalina, Manuel se enfrenta a su padre de forma tan vehemente que incluso llega a perderle el respeto.

Candela y Simona intentan un acercamiento con Enora para conocerla mejor, mientras Toño se reencuentra con Samuel y le cuenta la verdad de su situación sentimental. Vera ha recuperado la ilusión por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta a la carta que escribió Lope. ¿Sus deseos se harán realidad?Teresa le advierte de que algo podría salir mal.

Ricardo consulta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana, y Pía ha conseguido una información del cartero de Luján que confirma sus sospechas sobre la carta de Cristóbal que ella recogió. Curro y Ángela, felices por el éxito de su plan, se dejan llevar por la pasión.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del miércoles 20 de agosto

El amor entre Curro y Ángela se dispara, pero eso no impide que él asuma de manera dolorosa que una etapa de su vida llega a su fin. Continúa el enfrentamiento entre Martina y Catalina. Alonso intenta buscar soluciones en aliados inesperados.

Del todo inesperada será la visita que reciba Vera, que sigue aguardando con ilusión alguna noticia de su hermano. Manuel sigue esperando noticias de Leocadia y su decisión de vender o no. La intervención de Alonso provoca un nuevo desencuentro entre padre e hijo.

Sin un remedio se encuentra Ricardo, que se ve obligado a contarle a Pía lo complicado que lo tiene para pedir la nulidad matrimonial con Ana.