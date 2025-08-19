Avance de 'La Promesa' del capítulo que se emite este martes 19 de agosto: Se confirma lo sospechado

En el capítulo de 'La Promesa' emitido por La 1 de TVE este lunes, 18 de agosto, hemos visto cómo la llegada de los militares es un absoluto terremoto en la familia Luján. Los agentes irrumpen en el palacio para llevarse arrestado a Lorenzo, que no tiene otra opción: debe enfrentarse a la justicia sí o sí.

El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesa, hasta el punto de que la segunda se ve obligada a tomar una decisión drástica. ¿De qué se tratará? Marcharse de La Promesa.

Drástica será también la determinación de Manuel con respecto a su empresa: Leocadia no cabe en sus planes de futuro y esto dinamitará su relación.

El futuro de Samuel pinta lejos de La Promesa, pero la intervención de Toño consigue que Cristóbal haya decidido replantearse su decisión. Toño y Enora toman la determinación de comunicarle a Manuel que son novios oficialmente, pero la reacción de él no es la esperada y los deja helados.

Avance de 'La Promesa' capítulo del martes 19 de agosto

La detención de Lorenzo ha sumido a la familia en una mezcla de preocupación y alivio, y Curro confiesa a Lope, Vera y Pía que fue él quien acusó al capitán tras encontrar unos documentos incriminatorios.

Leocadia, poco convencida ante la propuesta de Manuel para sacarla del negocio, pospone su decisión. Tras enterarse de la intención de Martina de abandonar La Promesa por sus desencuentros con Catalina, Manuel se enfrenta a su padre de forma tan vehemente que incluso llega a perderle el respeto.

Candela y Simona intentan un acercamiento con Enora para conocerla mejor, mientras Toño se reencuentra con Samuel y le cuenta la verdad de su situación sentimental. Vera ha recuperado la ilusión por ver a su hermano y espera ansiosa la respuesta a la carta que escribió Lope. ¿Sus deseos se harán realidad?Teresa le advierte de que algo podría salir mal.

Ricardo consulta con Samuel la posibilidad de anular su matrimonio con Ana, y Pía ha conseguido una información del cartero de Luján que confirma sus sospechas sobre la carta de Cristóbal que ella recogió. Curro y Ángela, felices por el éxito de su plan, se dejan llevar por la pasión.