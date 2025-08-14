'La Promesa', avance del próximo capítulo del lunes 18 de agosto con un terremoto de consecuencias insospechadas

La bomba de la semana en La Promesa estallaba en el capítulo emitido este miércoles, 13 de agosto, con la caída a los infiernos de Lorenzo junto a toda la impunidad de la que ha gozado durante todo este tiempo.

Curro se ha vengado del capitán y le ha delatado ante el coronel Fuentes haciéndole entrega de unos documentos incriminatorios que acreditan unos turbios negocios que atentan contra la honorabilidad del Ejército español.

Esto desata una cadena de acontecimientos que culmina con la inesperada detención del capitán de la Mata ante la atónita mirada de toda la familia Luján. Antes, Lorenzo amenazaba de muerte al muchacho, diciéndole que acabará con él aunque sea lo último que haga.

Avance de 'La Promesa' capítulos del lunes 18 de agosto

La llegada de los militares es un terremoto en La Promesa. Los agentes irrumpen en el palacio de los Luján para llevarse arrestado a Lorenzo, que no tiene otra opción: debe enfrentarse a la justicia sí o sí.

El enfrentamiento entre Catalina y Martina no cesa, hasta el punto de que la segunda se ve obligada a tomar una decisión drástica. ¿De qué se tratará? Marcharse de La Promesa.

Drástica será también la determinación de Manuel con respecto a su empresa: Leocadia no cabe en sus planes de futuro y esto dinamitará su relación.

El futuro de Samuel pinta lejos de La Promesa, pero la intervención de Toño consigue que Cristóbal se replantee su decisión. Toño y Enora toman la decisión de comunicarle a Manuel que son novios oficialmente, pero la reacción de él no es la esperada y los deja helados.