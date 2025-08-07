'La Promesa', avance capítulo del viernes 8 de agosto: Un nuevo personaje y un regreso de una forma inesperada

El enfrentamiento entre Curro y Lorenzo ha estallado en La Promesa cuando el capitán le ha golpeado violentamente. Curro le ha insinuado si tiene algo que ver con el asesinato de su hermana Jana, y el capitán ha reaccionado con un fuerte puñetazo en el estómago.

Alonso, sin saber la verdad, ha decidido proteger a Curro, que confiesa que fue el autor de la destrucción del retrato de Cruz. En mitad de la noche, como así se ha podido ver en un flashback, los rasgó con saña.

Por su parte, Manuel, Toño y Enora han recibido un inesperado informe de ventas firmado por Pedro Farré. El heredero descubre que el hombre avisó a través de Leocadia y esta se lo ocultó. ¿Qué medidas tomará el joven contra la señora de Figueroa?

Catalina se siente incomprendida por todo su entorno. Aun así, el marqués le ha ofrecido una tregua en su ultimátum: puede seguir con sus reformas en la finca de La Promesa si promete más moderación y consenso en su empecinada lucha por la justicia social.

María Fernández, por su parte, ha recibido una noticia totalmente inesperada que, incluso, le molesta: Samuel está vivo y se encuentra con su familia. Mientras, Vera, removida por su dolor personal, quiere contactar con su casa, pero Lope le ha advertido de los riesgos que supondría.

La realidad en La Promesa es muy distinta a la que solían vivir. Cristóbal impone orden entre el servicio: reorganiza los días libres y prohíbe mencionar a Rómulo Baeza bajo amenaza de despido. El ambiente se enrarece aún más, pues nadie confía plenamente en él.

Avance de 'La Promesa' del capítulo del viernes, 8 de agosto

Ángela está tan enfadada con Curro por haber hecho venir al coronel Fuentes que no atiende a razones. Manuel enfrenta a Leocadia por haberle ocultado la llamada de Pedro Farré, pero la señora le da la vuelta a la tortilla. El heredero no se fía de ella y anula la firma prevista para venderle su porcentaje de la empresa.

Vera no puede dejar de pensar en su familia y Teresa y Lope se preocupan porque no es capaz de atender bien sus tareas. Cristóbal intenta conseguir información sobre el servicio a través de Curro, pero este alega no saber nada. El coronel Fuentes se ha instalado en La Promesa y Lorenzo no puede estar más incómodo.

Una llamada de Catalina al marqués de Valladares vuelve a enfrentar al matrimonio de los condes de Campos y Luján. Martina pide de nuevo consejo y ayuda a Ángela para llevar la segregación de su parte de La Promesa.

Por su parte, María Fernández da por perdida su relación con Samuel. Sin embargo, de forma totalmente inesperada… ¡el hombre aparece en La Promesa! Aunque no de la manera en la que ella esperaba.

