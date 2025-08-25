La nueva apuesta de Netflix con el protagonista de 'Una nueva vida' (Antena 3) que se ha colocado en el Top 3

'Una nueva vida', la serie protagonizada por Mert Ramazan Demir y Çetin Tekindor, continúa emitiéndose cada domingo en Antena 3 pese a que en su país de origen ya ha concluido. Y por ello, sus actores ya están implicados en nuevos proyectos más allá de la ficción turca.

Así, Mert Ramazan Demir, está de enhorabuena pues se acaba de estrenar en nuestro país su nuevo gran proyecto alejado de la serie que emite Antena 3. Y es que el actor es el protagonista de "Un hombre abandonado", una de las últimas películas que ha incorporado Netflix a su catálogo recientemente.

Es más, tras su estreno este viernes 22 de agosto, la película protagonizada por el actor de 'Una nueva vida' se ha colocado entre lo más visto de la plataforma hasta el punto de que actualmente es el TOP 3 de las películas más vistas en nuestro país por detrás de "El correo" con Luis Zahera y Arón Piper y de "Caerás", una producción alemana.

Así es "Un hombre abandonado", la nueva película de Mert Ramazan Demir ('Una nueva vida')

Mert Ramazan Demir y Ada Erma en "Un hombre abandonado"

La película se titula originalmente "Metruk Adam" aunque en nuestro país se ha traducido como "Un hombre abandonado" y es una cinta llena de emoción y de misterio con la que el protagonista de 'Una nueva vida' cambia completamente de registro.

Junto a Mert Ramazan Demir, completan el reparto la joven actriz Ada Erma, Rahimcan Kapkap ('Mundos opuestos'), Edip Tepeli ('La hija del embajador'), Burcu Cavrar ('Amor en blanco y negro') y Ercan Kesal ('Érase una vez en Anatolia'), entre otros actores.

La película se adentra en la vida de Baran, un joven cuya existencia se ve marcada por la injusticia. Condenado a prisión por un atropello con fuga que en realidad cometió su hermano Fatih, Baran pasa quince años tras las rejas. Al recuperar la libertad, el mundo exterior lo recibe con prejuicios, pobreza y desesperanza, pero también con una chispa de luz: la inocencia de su sobrina Lydia.

La cinta no solo es un relato de redención personal, sino también un espejo social que refleja los problemas más profundos de Turquía: pobreza, desempleo, desigualdad y estigmatización.