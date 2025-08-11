Kike Calleja pone al descubierto la decisión de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras desatarse una guerra familiar

Sofía Suescun y Kiko Jiménez continúan en el centro de la polémica a medida que Cristian Suescun y su madre siguen lanzando acusaciones sobre el televisivo y su supuesta infidelidad. Desde 'Vamos a ver', Kike Calleja comunicaba este lunes la tajante determinación que la pareja ha tomado para evitar a toda costa alimentar el drama familiar.

Tanto la influencer como su pareja han decidido distanciarse de la narrativa empujada por Maite Galdeano y su hijo estas últimas semanas para rentabilizar su cruzada familiar contra el televisivo. Empezando este mismo sábado, cuando Kiko Jiménez causó baja en 'Fiesta' para evitar responder a las acusaciones de Cristian Suescun sobre su supuesta infidelidad.

'Vamos a ver' destapa el plan de Sofía Suescun y Kiko Jiménez para huir de la polémica

La siguiente en actuar fue Sofía Suescun a través de un comunicado este mismo domingo, mientras Dakota Tárraga, ex pareja de su hermano, acudía a 'Fiesta' para cargar contra su pareja. Y según ha explicado Kike Calleja este lunes en 'Vamos a ver', los dos enamorados han decidido tomar medidas desesperadas. "Me dicen que han tomado la decisión de marcharse unos días de vacaciones, además a un sitio muy lejos durante una buena temporada", ha anunciado el periodista.

"Ha decidido este fin de semana no participar en 'Fiesta' porque no quieren darle bola, ni Sofía ni él. Y que lo que parece es que tanto la madre como Cristian quieren fastidiarle para que lo dejen o algo así", continuaba explicando el colaborador del matinal de Telecinco, que había podido hablar con Kiko Jiménez durante las últimas horas.

Al parecer, la pareja ha decidido desentenderse de las acusaciones, como ya dejó claro Sofía Suescun en su mensaje, donde dejaba claro su amor incondicional y confianza por el de Linares. "Que ellos de momento no van a continuar con esta historia, porque lo que los otros quieren es ganar dinero a costa de polémicas", aseveraba Calleja.

"Si en algún momento se sobrepasan tendrán que tomar una serie de medidas", ha anunciado también el colaborador de 'Vamos a ver', asegurando que pese a que la pareja ha optado por mirar a otro lado y esperar a que tanto Maite y Cristian desistan en sus intentos de crear polémica, no estarán dispuestos a tolerar toda acusación.

"Igual Kiko desde fuera ve la realidad e intenta proteger a Sofía de su familia, que parece que no le hace mucho bien. Al fin y al cabo ella está al margen y son ellos los que están montando todo esto", ha señalado Alejandra Rubio, aplaudiendo como Sofía Suescun y su pareja han tomado las riendas de su vida alejando a Maite Galdeano y su hijo.

"Es que si tiene 40 años Cristian y le dice su hermana como consejo que tiene que centrar su vida, ponerse a trabajar y eso le sienta mal a Cristian...", espetaba Kike Calleja, mostrándose muy crítico con la actitud del hermano de la influencer y su vengaza televisiva. "Lo que les dijo por lo visto fue, cuando tienen esa bronca, es 'voy a poner cosas en las redes sociales y os vais a enterar'", ha explicado el colaborador.