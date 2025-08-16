Javier Ruiz habla en estos términos sobre su futuro en TVE y lanza esta promesa si sigue al frente de 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz se ha convertido en todo un referente en TVE tras llevar a 'Mañaneros 360' a máximos. De hecho, el pasado jueves, el programa matinal de La 1 anotó su segundo mejor dato del año al marcar un 15,4% y 460.000 espectadores con su cobertura de los incendios que están asolando a toda España.

El pasado jueves, 'Mañaneros 360' quiso hacer hueco en su habitual tertulia a diferentes bomberos y agentes forestales para que pudieran dar en primera persona sus testimonios sobre la grave situación que atraviesan en plenos incendios.

Así, Ángel Malanda (bombero de Castilla y León), Cristóbal Lendínez (Jaén) y Jesús Molina (Madrid) tuvieron la oportunidad de exponer todas sus peticiones ante los espectadores de TVE con Javier Ruiz. Los tres no dudaron en pedir mejores condiciones laborales, más planes de prevención y el fin de la privatización del servicio.

El compromiso de Javier Ruiz en 'Mañaneros 360'

Javier Ruiz y Ángel Malanda en 'Mañaneros 360'

De esta manera, Javier Ruiz quiso analizar con ellos lo que ha sucedido este verano y que es lo que hay que hacer para evitar que en los próximos veranos suceda lo mismo. Cuando estaba acabando el debate, Ángel Malanda no dudó en poner sobre la mesa que ahora les están dando voz porque los incendios son los protagonistas de la actualidad pero que cuando acaben se olvidarán de ellos.

"Hoy os acordáis de nosotros, pero el mes que viene, cuando esto se acabe, volveremos a lo mismo", aseguró sin ningún pudor este bombero de Castilla y León, una de las comunidades autónomas más afectadas por los incendios que han acabado con Las Médulas y que están arrasando miles de hectáreas en León y en Zamora.

Fue entonces cuando Javier Ruiz decidió comprometerse con su invitado dejando claro que él no se olvidará de ellos mientras siga en TVE. Así, el presentador de 'Mañaneros 360' no dudó en hacer referencia a su continuidad en el magacín matinal de TVE.

"Ángel, si uno sigue aquí, que esto de los empleos temporales es para todos, te doy mi palabra de honor que este invierno hablaremos", le prometió. "Lo que estamos hablando hoy no es solo la urgencia de la última hora, es el debate de fondo de los servicios públicos", añadió el presentador poniéndolo al mismo punto que la educación y la sanidad públicas. "Lo que intentamos enseñarle hoy al país son las condiciones de precariedad en las que trabajáis", defendía Javier Ruiz. "Tienes mi palabra de honor de esto", recalcó el presentador.