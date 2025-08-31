Feroces críticas a 'Fiesta' por lo que han hecho Terelu Campos y Alejandra Rubio: "Ya basta, adiós Telecinco"

Este domingo 31 de agosto, Terelu Campos cumple 60 años y por eso en su último día como presentadora sustituta de Emma García junto a César Muñoz y Álex Blanquer, el programa de Telecinco producido por Unicorn Content ha querido hacerle un regalo sorpresa a la presentadora.

Así, el equipo de 'Fiesta' le entregaba una caja muy grande a Terelu Campos. Y de ella salía Alejandra Rubio. La hija de la presentadora irrumpía en el plató de 'Fiesta' para sorprender a su madre y convertirse por un día en presentadora para entrevistar a su progenitora.

De esta manera, Alejandra Rubio se estrenaba como presentadora por un día después de haber ejercido de colaboradora en numerosos programas de televisión como 'La isla de las tentaciones', 'Viva la vida', 'Así es la vida', 'Vamos a ver' o 'Supervivientes'. Y lo hacía en el programa que ha devuelto la ilusión a su madre de volver a ser precisamente eso, presentadora.

"¡Muchas felicidades! He venido a robarte un poquito de protagonismo, porque ya que homenajeas a todo el mundo cada fin de semana, esta vez vengo yo a homenajearte yo. Te aviso de que no va a ser una entrevista cómoda", le advertía Alejandra Rubio a Terelu Campos en 'Fiesta'.

De primeras, Alejandra Rubio le pedía un consejo a su madre para ser la mejor madre de su hijo Carlo posible. "Te aconsejaría que fueses una madre más presente de lo que yo he sido, yo tengo que reconocer que cuando fui madre intenté también cuidar mucho mi libertad, quiero que ella cuide de su vida de mujer, de pareja, pero sin dejar de estar presente para su hijo", le espetaba Terelu a su hija.

Con ello, durante casi una hora 'Fiesta' se convertía en un homenaje a Terelu Campos después de que ella se haya encargado de conducir la sección "Aires de fiesta" durante todo el mes de agosto, en el que se ha repasado la trayectoria profesional y personal de numerosos artistas como Manolo Escobar, Julio Iglesias, Rocío Jurado, Isabel Pantoja o Carmen Sevilla, entre otros.

La audiencia carga contra 'Fiesta' y el homenaje a Terelu

Sin embargo, este monográfico con Las Campos en pleno 'Fiesta' ha llevado a la audiencia a cargar duramente contra el programa de Telecinco. Muchos no dudaban en clamar lo hartos que están contra la familia Campos y en acusar de nepotismo a la cadena.

Algunos espectadores del formato incluso iban más allá pidiendo el regreso urgente de Emma García a su puesto y han avisado que cambiaban de canal porque no querían ver lo que estaban haciendo en el programa.

Si la idea de Telecinco para levantar las audiencias es llevar a la hija de Tereluu...

Es que no hay nadie al timón ??



— Mariquilla Terremoto (@MariquillaTer10) August 31, 2025

#Fiesta31A no hay contenido ?

Que hacemos ?

— Z🏳️‍🌈🏳️‍🌈🏳️‍🌈 ♀️♀️♀️🌊🌊🌊 🌈 ✊✊✊ (@LolitaZulay2) August 31, 2025

Considero que no se está peloteando lo suficientemente bien a Terelu. Que alguien haga el favor de besarle los pies #Fiesta31A

Ponen dos presentadores en verano y cuando llega a su fin,les apartan de forma vergonzosa para ponerlas a ellas de protagonistas absolutas. #Fiesta31A

#Fiesta31a De verdad @mediasetcom es necesario semejante programa aguantando a madre e hija sin ningún interés, sin ninguna curiosidad por parte del espectador. Encima la hija pidiendo un podcast o similar para empezar a trabajar por el santo papo!!!

— Ignacio Esteban (@IgnaEsteban) August 31, 2025

Autobombo de las Campos.

“Tú vales para todo, hija”.

#Fiesta31A

De verdad @telecincoes es necesario esto #Fiesta31A ? La oda a Terelu es bochornosa y lo de la hija… no tiene nombre!

Os parece normal



Este programa pésimo que rodea el programa entero al son de Terelu



Está estampa es horrible



— Art BMG photo (@bmg_art89724) August 31, 2025

#Fiesta31A POR FAVOR ENMA VUELVE !!!BASTA DE CAMPOS

Pero que es esto....... que pesadilla con las campos#Fiesta31A

Lo de hoy con Terelu, la niña, el palmero principal, los palmeros secundarios, diría que es hasta pornográfico #Fiesta31A

Me gustaba #Fiesta31A pq era un programa del corazón moderado.

Ahora con la hijisima , ya ni lo veré.