Estos son los pueblos de la primera semifinal de 'El Grand Prix 2025' de este lunes y los partidos que gobiernan

Este lunes 11 de agosto, La 1 de TVE ofrecerá la primera ronda de semifinales del 'Grand Prix 2025', enfrentando por primera vez a dos de los pueblos que se clasificaron durante las cinco primeras entregas de este verano. Así, el concurso conducido por Ramón García vivirá su séptima batalla entre municipios de la temporada, acercándose un paso más hacia la gran final.

La primera semifinal estará protagonizada por Urduliz (Vizcaya), el municipio que logró la segunda victoria de la temporada y Cubas de la Sagra (Madrid), el último pueblo en clasificarse antes la etapa final del concurso. El equipo azul, que representará al pueblo vizcaíno contará con Sergio Bezos como padrino. Por su parte, el equipo amarillo estará amadrinado por la campeona olímpica Carolina Marín.

🐮"Va a empezar, ya está aquí, lo que más te gusta a ti..." #GrandPrixSemi1



Los vecinos de Cubas de Sagra y Urduliz recibirán la ayuda de @CarolinaMarin y Sergio Bezos como padrinos de este programa



Esta noche la primera semifinal del @GrandPrix_tve en @La1_tve y @rtveplay pic.twitter.com/VwuTRAJMns — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) August 11, 2025

Urduliz y Cubas de la Sagra, los pueblos que compiten en la primera semifinal de 'El Grand Prix 2025'

Cubas de la Sagra es municipio situado al sur de la Comunidad de Madrid, concretamente en la comarca de La Sagra. Destaca por su patrimonio histórico centrado en la época romana, entre el que se incluye la Casa de Espiritualidad Santa María de los Apóstoles. A su vez, también es conocido por el Convento de los Capuchinos, o el famoso Yacimiento Camino de Santa Juana.

Cuenta con aproximadamente 6.988 habitantes según los últimos datos recogidos por el INE en 2024, y actualmente está gobernado por el Partido Popular, que obtuvo la mayoría absoluta en las elecciones de 2023 eligiendo a Antonio Naranjo Martín como su alcalde-presidente. Sin embargo, fue Tania Sánchez Martín, concejala de Deportes del Partido Popular quién acudió a la primera batalla del municipio en el concurso de La 1

Urduliz es un municipio de la provincia de Vizcaya, conocido por sus amplios valles y sus parajes rurales, ubicado tan solo a unos 20 kilómetros de Bilbao. Entre su riqueza cultural destacan enclaves turísticos como el Cinturón de Hierro, la Iglesia de Santa Marina, que data de 1770 o las Peñas de Santa Marina.

De acuerdo con la última cifra disponible del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2024, Urduliz cuenta con un censo de 5.711 habitantes. Cabe destacar que históricamente ha experimentado un crecimiento significativo, pasando de ser una aldea rural a una pequeña aldea en expansión. Actualmente está gobernado por EH Bildu, que logró formar gobierno en 2023 tras un pacto con Elkarrekin Podemos.

Itziar Iratzagorria es la actual líder del gobierno de coalición y alcaldesa del municipio que se juega la segunda victoria de la edición en 'El Grand Prix' este lunes. Fue investida el 17 de junio de 2023 tras sumar mayoría junto a su socio de gobierno, imponiéndose al PNV como la fuerza más votada en el municipio.