Joaquín Prat opina en exclusiva y con una insuperable claridad sobre cómo ve la Telecinco actual

En la reciente entrevista que Joaquín Prat concedió en exclusiva a El Televisero, le preguntamos por cómo ve la Telecinco actual, que más allá de sus productos insignia no termina de encontrar su sitio y de acertar con los nuevos formatos que se prueban.

El comunicador, que a partir de septiembre será una pieza clave en las nuevas tardes del canal, fue tajante: "Yo creo que sí que está sacando adelante cosas interesantes, pero esto es todo un reposicionamiento y eso requiere tiempo". "Es que Atresmedia ha estado 14 años reposicionándose eh. Esperemos estar reposicionándonos menos años", añadió.

Joaquín Prat aseguró que "son ciclos" a la hora de hablar de la fuerte crisis que atraviesa Telecinco: "Antena 3 estuvo apostando por miles de formatos que no le funcionaban hasta que encontró ese cambio de modelo o ese cambio de tendencia en el espectador. Se lo curraron mucho y ahí tienen ahora los resultados".

"Ahora nos toca a nosotros remar. ¿Que en el camino se van a quedar muchos formatos considerados fracasos? Pues sí, pero de esto va la historia", admitió el periodista. "En la tele en directo Telecinco sigue estando muy bien posicionada y hay grandes productos que llevan funcionando muchos años. No solo los realities, hay otros formatos que les funcionan", sostuvo. Lo cierto es que esos espacios se cuentan con los dedos de una mano.

"Lo mejor de ir por detrás es que saca todavía más lo bueno que llevas dentro. Lo de la competencia, cuando eres líder, no te pone tan cachondo como cuando tienes que ganar tú el dato y morderle la oreja al que tienes delante", comentó con humor Joaquín Prat sobre la ardua lucha por el liderazgo en audiencias.

Joaquín Prat nos revela sus planes de verano

Por otro lado, Joaquín también nos habló de sus vacaciones, de las que ya está disfrutando. "Yo realmente estoy deseando terminar y marcharme a disfrutar, descansar y reflexionar", afirmó unos días antes de tomarse ese merecido descanso.

"Yo no hago planes para mis vacaciones. Sé dónde voy a estar, que es en Baleares, sé con quién voy a estar, que es con quien más quiero en este mundo, y yo la verdad es que me lo paso muy bien en mis momentos de relax. No dejo de hacer cosas, me da tiempo a hacer de todo. No soy de estos que se dedican a estar tirados en la tumbona. A mí me gusta estar de aquí para allá", nos explicó el comunicador.