El ex presentador de 'Informativos Telecinco' que da el salto a otra cadena después de una década

Real Madrid TV vivió un acontecimiento señalado este martes 20 de agosto, no solo por la retransmisión del primer partido de la temporada del club blanco frente al Osasuna, sino por el estreno de un nuevo colaborador. José Antonio Luque se ha sumado esta semana a la plantilla del canal deportivo tras una década vinculado a Mediaset, pasando por presentar la sección de deportes en 'Informativos Telecinco'.

El periodista protagonizó su debut en la cadena del Real Madrid desde una ubicación privilegiada este martes, a pie de campo en directo desde el Santiago Bernabéu. Junto a él se encontraban rostros habituales de la cadena como Álvaro de la Lama, presentador del espacio, que no tardó en dar la bienvenida a su nuevo compañero.

"Miguel Ángel, me vas a permitir que presente primero a José Antonio Luque. Bienvenido. ¿Cómo estás? Es tu debut oficial en Real Madrid TV", señaló el presentador de Real Madrid TV pidiendo el turno de palabra a Miguel Ángel Muñoz, tertuliano habitual. "Y en el estadio Santiago Bernabeú", recalcó el comunicador. "No te quejarás, ¿no?", le preguntaron al recién estrenado.

"No, no me quejo. Cómo me voy a quejar con este marco. Está precioso. Está espléndido", confesó el que fue presentador de la edición de deportes de 'Informativos Telecinco' desde 2017 hasta 2023, cuando pasó a ser tertuliano de otros espacios de Mediaset como 'El Desmarque de Madrugada', 'Tiki-Taka' o la edición nocturna de 'Deportes Cuatro'.

Y ahora, José Antonio Luque suma 'Hoy jugamos', el espacio de Real Madrid TV a su extenso currículum de tertulias deportivas. El periodista se estrenó este martes como opinador en el formato que la cadena suele emitir tanto antes como después de los partidos. Y dado que es común que los colaboradores que participan en la tertulia en calidad de periodistas estén en plató, es de extrañar que Luque protagonizase sus intervenciones desde el campo este martes.

Por lo que puede que el ex presentador de 'Informativos Telecinco' tenga un rol más importante que el resto de sus compañeros en esta nueva aventura televisiva. Un movimiento que llega tras unos años en los que su presencia en Mediaset ha ido decreciendo de forma gradual, limitando sus apariciones a 'El Desmarque de Madrugada' como tertuliano y quedándose fuera de la narración del Mundial de Clubes este verano.