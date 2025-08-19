El bote de 'Pasapalabra' entre Manu y Rosa marca un hito en la historia del concurso en 25 años

Con cada semana que pasa, el bote de 'Pasapalabra' continúa creciendo, y el concurso de Antena 3 conducido por Roberto Leal ha conseguido un nuevo hito con la cifra de dinero que ha rebasado recientemente. El premio acumulado por el programa ha vuelto a rebasar los 2 millones de euros, una cifra a la que no llegaba desde principios de 2023, siendo este el tercer mayor bote en 25 años de emisiones.

Desde que llegó a nuestras televisiones en el año 2000, el concurso ha repartido más de 80 botes, pero tan solo 12 de ellos han superado la barrera del millón de euros. Y solo tres de estos han conseguido situarse en una cifra superior a los dos millones, siendo el que se disputan actualmente Manu Pascual y Rosa Rodríguez el último en añadirse a la estrecha lista con 2.008.000 euros.

'Pasapalabra' consigue su tercer bote por encima de los 2 millones de euros, de nuevo en Antena 3

La última ocasión en la que 'Pasapalabra' consiguió repartir una cifra tan elevada de dinero fue con la victoria de Rafa Castaño en marzo de 2023, cuando el sevillano, que concursa actualmente en 'Agárrate al sillón' en Telecinco, se llevó a casa 2.270.000 euros. El tercer y único bote de la historia del programa en concentrar esa suma fue el de Eduardo Benito, que en 2006 se hizo con 2.190.000 euros.

¡Esta tarde el bote supera los 2.000.000! No te pierdas el programa de hoy en Antena 3 y atresplayer a las 20:00! 🤪 #Pasapalabrahttps://t.co/mJh7YlEtDy pic.twitter.com/NHSSnIJO5i — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 18, 2025

Y el duelo entre Manu Pascual y Rosa Rodríguez continúa más avivado que nunca, por lo que no sería de extrañar que los 2.008.000 euros que se juegan este martes 19 de agosto continúen creciendo hasta tal vez superar el bote histórico de Rafa Castaño, con 262.000 euros de distancia por el momento. De cualquier forma, este elevado bote suma otro hito para la historia del concurso en Antena 3, ya que durante los 25 años de historia del formato, ha sido en su etapa en Atresmedia donde más dinero se ha repartido.

Durante los años de emisión de 'Pasapalabra' en Telecinco (2007 - 2019), el concurso repartió varios botes por encima del millón, sumando un total de 7,5 millones de euros en premios. Sin embargo, ha sido durante su etapa en Antena 3, primero desde su estreno en el año 2000 hasta el 2006 y más tarde desde 2020 hasta la actualidad, cuando el formato ha repartido 9,1 millones de euros, teniendo únicamente en cuenta los botes que superaban el millón de euros y sin contar los 2 millones que actualmente están en juego.

Es por eso que Atresmedia atesora los tres botes más altos de la historia del programa, mientras que el premio más elevado que se otorgó durante sus más de 10 años en Telecinco fue a David Leo García en 2016, con un total de 1.866.000 euros. Así, el concurso conducido por Roberto Leal continúa alzándose como una de las grandes ofertas de la programación diaria, reinventándose y conservando su público durante décadas, firmando este mismo lunes 18 de agosto un espectacular 20,1% de cuota de pantalla y 1.505.000 espectadores.