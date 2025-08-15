Antena 3 ha seguido una estrategia muy diferente con 'Pasapalabra' en los días festivos. En muchas ocasiones, la cadena de Atresmedia ha optado por retirar el concurso que presenta Roberto Leal de la parrilla y sustituirlo por cine como hizo en Semana Santa.

Sin embargo, en otros festivos, Antena 3 sí que ha optado por mantener 'Pasapalabra' en emisión a pesar de que si había cancelado el resto de las ofertas de la tarde como 'Sueños de libertad' e 'Y ahora Sonsoles'. Es lo que hizo el pasado 1 de mayo, día del Trabajador.

Por eso estaba la incógnita de saber qué iba a hacer Antena 3 este viernes 15 de agosto, día de la Asunción de la Virgen, con 'Pasapalabra'. Pues bien en esta ocasión, la cadena de Atresmedia ha optado por cancelar el concurso de Roberto Leal y ofrecer cine durante toda la tarde.

De esta manera, Antena 3 sigue los pasos de TVE que también ha cancelado la emisión de toda su parrilla vespertina y de Telecinco, que ha optado por retirar también 'Agárrate al sillón' de la programación pese a que en las últimas semanas ofrecía el concurso de Eugeni Alemany incluso en la tarde del domingo.

Así, este viernes Antena 3 ha optado por triple sesión de cine para su tarde. A las 16:00 horas ha emitido la película "La hija del rey" con Pierce Brosnan. Después a las 17:45 horas toma el relevo la emblemática cinta "La princesa prometida. Y finalmente para cerrar la tarde en lugar de 'Pasapalabra' emite la película "Historia de un amor verdadero".

Así queda la programación de tarde de Antena 3 este viernes sin 'Pasapalabra':

15:00h - 'Antena 3 Noticias 1'

15:45h - 'Deportes'

15:55h - 'Tu tiempo'

16:00h - Multicine: "La hija del rey"

17:45h - Multicine: "La princesa prometida"

19:20h - Multicine: "Historia de un amor verdadero"

21:00h - 'Antena 3 Noticias 2'