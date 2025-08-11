Avance del capítulo de 'Sueños de Libertad' del martes 12 de agosto: Andrés, humillado ante Gabriel

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico el pasado miércoles. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña mientras don Pedro ha descubierto que tiene un cáncer terminal.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Begoña insistía a Gabriel que le cuesta creer que Remedios sea la culpable del robo de la muestra de Cobeaga y él le dejaba claro que es Andrés quién está tratando de acusarle por celos por su relación. Mientras, Damián le pedía a su sobrino que tenga paciencia con su primo.

Por su parte, Gema y Joaquín hablaban con Teo por haber pensado mal de él pero le recriminaban que no les contara que le estaban acosando en el colegio y él les pedía que no hagan nada porque puede ser peor. Mientras, Luis le anunciaba a Luz que no va a poder acompañarla a su simposio y paralelamente el Merino le hacía ver a Andrés que se está dejando llevar por los celos para señalar a su primo.

Digna visitaba la exposición de Fina y le dejaba claro que su padre estaría muy orgulloso de ella pues además a él también le gustaba mucho la fotografía. Mientras, Manuela le confesaba a don Agustín su ruptura con Gaspar y María aprecia la tristeza de la ama de llaves. Tras ello, Manuela le pedía a Claudia que le entregue una carta a Gaspar.

Por otro lado, José vigilaba a Cristina e Irene y se replanteaba si contarle toda la verdad tras su charla con Damián. Paralelamente, Irene se mostraba distante con Damián y no dudaba en tratar de resolver los sentimientos que tiene el De La Reina hacia Digna.

Gabriel visitaba a Remedios en la cárcel y le decía que para salir de allí lo antes posible lo mejor es que se declare culpable, pero ella se negaba y no dudaba en acusarle de ser él quién le metió la llave en su taquilla y él terminaba amenazándola. Finalmente, Damián les explicaba a Begoña y Andrés que Remedios ha confesado.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 370 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 12 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 370 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés no se da por vencido pues está convencido de que Remedios es inocente e intenta visitarla en la cárcel y Begoña decide acompañarle. Mientras, Gabriel busca disipar las sospechas que queden sobre su culpabilidad y propone denunciar a Brossard.

Gema y Joaquín siguen muy preocupados por la situación de Teo y deciden tomar cartas en el asunto y hablar con los padres del abusón. Por su parte, Cristina se topa con José por Toledo pero él es incapaz de contarle la verdad sobre su identidad. Después Irene descubre los caramelos que le dio el conserje y descubre que su ex pareja y el padre de la joven la conoce. Y después Irene decide contárselo a su hermano.

Manuela está muy inquieta a la espera de la respuesta de Gaspar a la carta que le escribió y le entregó Claudia mientras el dueño de la cantina no consigue levantar cabeza y se niega a leer la misiva. Por su parte, Fina le muestra a Marta las fotos que le ha dado Digna de su padre y ambas tienen un momento íntimo en la sala de revelado. Después, Pelayo le hace un encargo fotográfico a Fina.

Gabriel no duda en intentar poner a Tasio en contra de Andrés después de que su hermanastro se interese por saber por qué el ex militar ha tratado de señalarle como el culpable del sabotaje. Por otro lado, Remedios se niega a hablar con Andrés y Begoña.

Tras saber que José es el conserje de la finca de los padres de Cristina y que ha acudido a Toledo, Irene no duda en encararse con Damián y él le dice que no tiene nada que ver. Durante la charla, Damián aconseja a su amada que le cuente toda la verdad a Cristina. Y finalmente, Andrés obligado por su familia le pide perdón a Gabriel.