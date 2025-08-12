Avance de 'Sueños de Libertad' del miércoles 13 de agosto: vuelco con Begoña y Gabriel y la verdad de Cristina

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico el pasado miércoles. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña mientras don Pedro ha descubierto que tiene un cáncer terminal.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Andrés no se daba por vencido pues está convencido de que Remedios es inocente e intentaba visitarla en la cárcel y Begoña decidía acompañarle. Mientras, Gabriel buscaba disipar las sospechas que queden sobre su culpabilidad y proponía denunciar a Brossard.

Gema y Joaquín siguen muy preocupados por la situación de Teo y decidían tomar cartas en el asunto y hablar con los padres del abusón. Por su parte, Cristina se topaba con José por Toledo pero él es incapaz de contarle la verdad sobre su identidad. Después Irene descubría los caramelos que le dio el portero y descubre que su ex pareja y el padre de la joven la conoce. Y después Irene decidía contárselo a su hermano.

Manuela está muy inquieta a la espera de la respuesta de Gaspar a la carta que le escribió y le entregó Claudia mientras el dueño de la cantina no consigue levantar cabeza y se negaba a leer la misiva. Por su parte, Fina le mostraba a Marta las fotos que le ha dado Digna de su padre y ambas tenían un momento íntimo en la sala de revelado. Después, Pelayo le hacía un encargo fotográfico a Fina.

Gabriel no dudaba en intentar poner a Tasio en contra de Andrés después de que su hermanastro se interese por saber por qué el ex militar ha tratado de señalarle como el culpable del sabotaje. Por otro lado, Remedios se negaba a hablar con Andrés y Begoña.

Tras saber que José es el conserje de la finca de los padres de Cristina y que ha acudido a Toledo, Irene no dudaba en encararse con Damián y él le decía que no tiene nada que ver. Durante la charla, Damián aconsejaba a su amada que le cuente toda la verdad a Cristina. Y finalmente, Andrés, obligado por su familia, le pedía perdón a Gabriel.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 371 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el miércoles 13 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 371 de 'Sueños de Libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel habla con su contacto en Brossard y asegura que aunque su plan de demandarles es arriesgado él se encargará de que dicha demanda no prospere. Asimismo, el abogado también trata de explicarle a María cuál es su plan y objetivo con este movimiento.

Don Pedro no duda en encararse con Damián y le acusa de haber sido el culpable de haber vuelto a traer a José a sus vidas y él le deja claro que quizás ha llegado el momento de que José destape de que calaña es y le deja claro que su hermana Irene no quiere seguir callando. Y en plena conversación, don Pedro tiene una crisis y le deja claro que jamás va a conseguir enfrentarle con su hermana. Finalmente, Irene le cuenta a Cristina que su padre es el portero de la finca de sus padres.

Gema y Joaquín no consiguen llegar a un acuerdo con los padres del abusón después de que estos quisieran comprarles su silencio. Mientras, Gaspar decide abrir finalmente la carta que le escribió Manuela para darle las gracias por todo lo que le ha ayudado. Y tras leerla, el dueño de la cantina decide visitarla en casa de los De La Reina para dejarle claro que no puede ser su amigo.

Gabriel visita a Begoña en el dispensario pero ella se vuelve a mostrar algo distante con él y le deja claro que nunca dudó de él y trata de hacerle entender cuáles son sus miedos de avanzar en su relación. Paralelamente, María le cuenta a Andrés que Gabriel le ha hecho una propuesta para contratar a un gestor que controle los bienes de Julia.

Luz percibe la conexión que existe entre Luis y Cristina a su vuelta del simposio. Marta habla con Begoña y le aconseja que merece ser feliz y avanzar con Gabriel y romper sus lazos con Andrés porque les puede hacer mucho daño. Y tras ello, Begoña decide dar un gran paso en su relación con Gabriel y ambos pasan la noche juntos.