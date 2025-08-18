Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del martes 19 de agosto: la venganza de Santiago y la marcha de Irene

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico la semana pasada. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña así como todo el pasado de Cristina tras descubrir que Irene es su madre y que José, el portero de la finca en la que ha vivido desde pequeña es en realidad su padre.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', Luz seguía muy preocupada por los problemas respiratorios de los trabajadores de la fábrica. Paralelamente, la doctora ejercía de celestina entre su amiga Begoña y Gabriel y trataba de animarla a que se olvide de Andrés y de sus miedos y le daba una oportunidad al abogado y la enfermera parece que le hará caso.

En la fábrica, Damián notaba que su hijo Andrés no está bien y trata de animar a su hijo para que reconduzca su vida después del mazazo que ha sufrido por la buena sintonía que hay entre Begoña y Gabriel y le decía que tiene que estar preparado por si esa relación prospera. Por si fuera poco, su último desencuentro con Tasio le ha dejado muy tocado.

Por su parte Cristina se mostraba preocupada por la desaparición de José y Luis no dudaba en apoyarla. Pero lo peor venía cuando la joven descubre por su madre que el portero no ha vuelto a aparecer por la finca en la que trabajaba y decidía compartirlo con Irene para tratar de dar con su paradero y saber por qué ha desaparecido.

Por su lado, Irene ponía al corriente a Damián de la desaparición de José y él decidía contarle que fue su hermano don Pedro fue el responsable de que su amado desapareciera cuando se quedó embarazada. Tras ello, Irene decidía darle una oportunidad a su hermano para que le confiese la verdad pero al comprobar que sigue mintiendo optaba por abandonar su casa y se alejaba para siempre de él.

En casa de los Merino, Julia visitaba a Teo y trataba de ayudarle a resolver su problema con el abusón que no ha parado de acosarle. Tras su ayuda y la de Raúl, Teo daba el paso y plantaba cara a Alfonsito y conseguía que le deje en paz para siempre para alegría de Gema y Joaquín. Por otro lado, Fina fotografiaba a Marta y Pelayo para el reportaje sin saber que Santiago se ha fugado de la cárcel y está por los alrededores de la casa de los De La Reina.

Finalmente, Luz descubría que los trabajadores de la fábrica tienen una enfermedad incurable. Mientras, Andrés pillaba a Gabriel y Begoña volviendo juntos de su cita y decidía refugiarse en el alcohol para apagar sus penas y posteriormente tiene un fuerte enfrentamiento con María mientras ella movía una pierna de los nervios.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 374 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el martes 19 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 374 de 'Sueños de Libertad'

Fina, Santiago y Marta en 'Sueños de libertad'

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Gabriel trata de tender puentes y arreglar sus problemas con Andrés en el desayuno y le dice que nunca se ha querido enfrentar a él. Ante la frustración de saber que no tiene nada que hacer, Andrés asegura que dejará de ser un obstáculo en su relación con Begoña y le pide perdón. Asimismo, Damián habla con Tasio para que intente dejar a un lado sus problemas con Andrés provocando que su hijastro vuelva a sentirse desplazado.

Por su parte, Digna le cuenta a don Pedro que su hermana Irene se ha marchado y trata de saber qué tiene que ver en ello y en la desaparición de José. Pero él no duda en echarle la culpa a Damián y Digna se compromete a hablar con quien fuera su cuñado para evitar más guerras.

En la colonia, Marta le comunica a Fina que el reportaje que les hizo a ella y a Pelayo se va a publicar en una importante revista y que eso podría suponer un espaldarazo a su carrera como fotógrafa. Y para celebrarlo le propone pasar la tarde en la casa de los montes sin saber que Santiago merodea por allí. Por su parte, Gema descubre que Raúl fue el responsable de que Teo se enfrentara con Alfonsito y le dejara las cosas claras y no duda en agradecerle el gesto.

Luz sigue muy preocupada por los casos de bronquiolitis entre los trabajadores de la fábrica y no duda en poner sobre aviso a don Pedro y el empresario le promete tomar cartas en el asunto pero se niega a parar la línea de saponificación. Mientras, en el laboratorio, Irene visita a Cristina para anunciar que se ha ido de casa de su hermano y que quiere dejar su trabajo. En plena charla, don Pedro se presenta y trata de aclarar las cosas con su hermana pero ella se niega. Además se descubre que el empresario tuvo algo que ver en la detención de José.

Por último, María y Gabriel celebran su futuro éxito empresarial. Y en la casa de los montes, Fina descubre que Santiago ha escapado de la cárcel y él no duda en acorralarla y trata de abusar de ella. Además no duda en atarla y esperar a que Marta haga acto de presencia para seguir con su plan de venganza contra ambas.