Avance de 'Sueños de Libertad', capítulo del lunes 18 de agosto: don Pedro, desenmascarado y el regreso de Santiago

'Sueños de libertad' se encuentra en su mejor momento después de haber anotado récord histórico la semana pasada. Y es que a nivel de tramas la serie está atravesando un momento convulso tras la alianza de Gabriel y María para acabar con los De La Reina y cómo está utilizando a Begoña así como todo el pasado de Cristina tras descubrir que Irene es su madre y que José, el portero de la finca en la que ha vivido desde pequeña es en realidad su padre.

Cabe señalar que los fans de 'Sueños de libertad' tendrán que esperar al próximo lunes 18 de agosto para disfrutar de un nuevo capítulo de la serie protagonizada por Natalia Sánchez, Dani Tatay y Oriol Tarrasón pues este viernes se tomará un parón con motivo del festivo nacional por el día de la Asunción de la Virgen y será sustituida por cine.

En el último capítulo de 'Sueños de libertad', tras pasar su primera noche junto a Gabriel, Begoña seguía con muchas dudas sobre su relación con el abogado y le pedía tiempo para poder ordenar sus ideas mientras él le deja claro que quizás tiene que dar un paso atrás. Después, Begoña no dudaba en contarle a Luz que ha pasado la noche con Gabriel.

Luz no dudaba en hablar con Luis para quitarse cualquier tipo de duda sobre su conexión con Cristina después de haberle dejado sola en el simposio y él le decía que los días están siendo muy complicados para todos. Por su parte, Cristina le pedía a Irene que le acompañe a ver a José porque no se atreve a hacerlo sola, sin embargo el hombre no daba señales de vida.

Gema y Joaquín siguen muy preocupada por la situación de Teo en el colegio y deciden que mientras todo pasa el niño se quede en casa. Mientras el pequeño trata de ocultarles a sus padres que Raúl le va a ayudar a saber defenderse cuando alguien le acose o se meta con él. Por su parte, Marta animaba a Fina a que acepte la propuesta de trabajo de Pelayo.

Después de la manipulación de Gabriel, Tasio no dudaba en enfrentarse con Andrés por haberle utilizado en su batalla personal y le dejaba claro que se ha dado cuenta de que es igual que todos los De La Reina. Por su parte, Gabriel le pedía a María que se deje asesorar por el agente de bolsa que le ha presentado para que multiplique el patrimonio de Julia.

Gabriel acudía al dispensario por un fuerte dolor de cabeza con la excusa de ganarse a la doctora Borrell por consejo de María y Luz seguía detectando problemas respiratorios entre los trabajadores. Finalmente, Andrés descubría gracias a María que Gabriel y Begoña pasaron la noche juntos.

¿Pero qué ocurrirá en el capítulo 373 de 'Sueños de libertad', que Antena 3 emitirá el lunes 18 de agosto? Te lo contamos a continuación:

Avance del capítulo 373 de 'Sueños de Libertad'

Fina, Pelayo y Marta en 'Sueños de libertad'.

En el próximo capítulo de 'Sueños de libertad', Luz sigue muy preocupada por los problemas respiratorios de los trabajadores de la fábrica. Paralelamente, la doctora ejerce de celestina entre su amiga Begoña y Gabriel y trata de animarla a que se olvide de Andrés y de sus miedos y le de una oportunidad al abogado y la enfermera parece que le hará caso.

En la fábrica, Damián nota que su hijo Andrés no está bien y trata de animar a su hijo para que reconduzca su vida después del mazazo que ha sufrido por la buena sintonía que hay entre Begoña y Gabriel y le dice que tiene que estar preparado por si esa relación prospera. Por si fuera poco, su último desencuentro con Tasio le ha dejado muy tocado.

Por su parte Cristina se muestra preocupada por la desaparición de José y Luis no duda en apoyarla. Pero lo peor viene cuando la joven descubre por su madre que el portero no ha vuelto a aparecer por la finca en la que trabajaba y decide compartirlo con Irene para tratar de dar con su paradero y saber por qué ha desaparecido.

Por su lado, Irene pone al corriente a Damián de la desaparición de José y él decide contarle que fue su hermano don Pedro fue el responsable de que su amado desapareciera cuando se quedó embarazada. Tras ello, Irene decide darle una oportunidad a su hermano para que le confiese la verdad pero al comprobar que sigue mintiendo opta por abandonar su casa y decide alejarse para siempre de él.

En casa de los Merino, Julia visita a Teo y trata de ayudarle a resolver su problema con el abusón que no ha parado de acosarle. Tras su ayuda y la de Raúl, Teo da el paso y planta cara a Alfonsito y consigue que le deje en paz para siempre para alegría de Gema y Joaquín. Por otro lado, Fina fotografía a Marta y Pelayo para el reportaje sin saber que Santiago se ha fugado de la cárcel y está por los alrededores de la casa de los De La Reina.

Finalmente, Luz descubre que los trabajadores de la fábrica tienen una enfermedad incurable. Mientras, Andrés pilla a Gabriel y Begoña volviendo juntos de su cita y decide refugiarse en el alcohol para apagar sus penas y posteriormente tiene un fuerte enfrentamiento con María mientras ella mueve una pierna de los nervios. ¿Le habrá pillado Andrés?