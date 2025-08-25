Avance de 'La Promesa' del capítulo del martes 26 de agosto: el mayor secreto de Leocadia y una reconciliación

Pese a la llegada de La Vuelta, por el momento tanto 'Valle Salvaje' como 'La Promesa' tienen garantizada su emisión esta semana en La 1. Lo hacen eso sí con un ligero retraso en sus horarios como ha pasado este lunes.

En el capítulo de 'La Promesa' de este lunes, Leocadia y Cristóbal compartían un momento íntimo en la que fue la habitación de la marquesa. Resultaba ser un encuentro largamente esperado por los dos.

Manuel daba un paso definitivo y se disculpaba con Alonso tras su última discusión. Padre e hijo se reconciliaban. Además, el heredero decidía reafirmar con Toño su amistad. Y Catalina, tras el aviso de Curro, pedía perdón a Martina para lograr evitar su marcha.

Ángela y Curro soñaban con un futuro juntos en Zúrich y empezaban a planear su marcha a Suiza. Por su lado, Cristóbal descubría la relación entre Pía y Ricardo y, tras reprocharle a parte del servicio que se lo ocultaran y le mintieran, amenazaba a Ricardo y a Pía y les lanzaba un ultimátum: uno de ellos tendrá que irse de La Promesa o será despedido.

Por su lado, Vera, resignada, renunciaba a contactar con su hermano. Mientras, Enora descubría que Simona es la madre de Toño y le exigía explicaciones. Por su parte, Leocadia cambiaba las reglas en la negociación con Manuel haciéndole una propuesta que deja completamente descolocado al joven heredero.

Avance de 'La Promesa' del capítulo 661 del martes 26 de agosto

Enora pide explicaciones a Toño sobre la relación con su madre, pero el joven se niega a dárselas. Esto no hace más que aumentar el empeño de Enora en buscar una reconciliación entre madre e hijo. ¿Lo conseguirá?

Catalina y Martina anuncian a sus parejas y al marqués su reconciliación. Ahora tienen que pensar en la estrategia de negociación para acercarse de nuevo al barón de Valladares. La visita de la duquesa de Carril no ha conseguido animar a Vera, sino todo lo contrario, al constatar la doncella que el reencuentro con su hermano es más difícil de lo que ella pensaba.

Ángela comparte con Curro su felicidad por el futuro que les espera sin sospechar que la aparición sorpresa de alguien dará al traste con su alegría. Pía y Ricardo están preocupados por las consecuencias que tendrá la relación que mantienen de cara a los señores.

La relación que hay entre Leocadia y Cristóbal es más larga de lo que pensamos. El mayordomo confiesa que le hubiera gustado llegar a La Promesa cuando Cruz estaba todavía en palacio.